“No resuelve debate de la desigualdad”: Bancada PC se aleja de Gajardo y dichos sobre primera línea

“No todo el oficialismo respalda la primera línea, pueden haber sectores del oficialismo que hayan respaldado la primera línea y a mi juicio eso es erróneo”.

El día de ayer el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), abordó la discusión que iniciaron las palabras de la subsecretaria de la Segegob, Nicole Cardoch (PS), quien en subrogancia de la ministra Aisén Etcheverry ―quien se encuentra en Francia, en su calidad de titular de Ciencia― señaló no recordar “en ningún momento que haya habido enfrentamiento directamente con Carabineros“. Esto en relación a los cruces del sector con la institución durante el desarrollo del estallido social.

“Desde el oficialismo, hemos sido muy claros de que las movilizaciones sociales que se generaron, son movilizaciones que se dan en un contexto en el que el país se encontraba con grandes dificultades, grandes problemas, y siempre hemos tratado de separar que las movilizaciones sociales son algo legítimo siempre y cuando se desarrollen de manera pacífica“, anotó el titular de Justicia, instancia en la que calificó como un error respaldar a la primera línea.

“Y de hecho, en mi caso particular, no va a ver ninguna publicación que señale que hay un respaldo a la primera línea”, añadió, no obstante sí apuntó a que durante las protestas de 2019 “hubo un cuestionamiento al accionar de Carabineros”.

Sus palabras fueron recibidas con distancia desde su propia tienda, en donde pusieron el énfasis en el origen de la primera línea y el contexto de apremios por parte de las fuerzas de orden.

“Cuestionar a quienes estuvieron en las protestas, en la primera línea o no, no resuelve el debate de fondo que es la desigualdad en Chile“, aseguró la diputada Nathalie Castillo, haciendo un llamado a reenfocar la discusión.

“¿Cuál es la intención de ocultar lo que pasó? Es una discusión absurda que incluso le falta el respeto y la dignidad a las víctimas y a sus familias. Yo le pediría al Gobierno y también al parlamento que avancemos en la ley de reparación, por ejemplo, y no perdernos en una discusión que hoy día no contribuye a nada”, aseveró.

En la misma línea su compañera de bancada, Lorena Pizarro, señaló que “la primera línea es algo espontáneo que surgió. Pero no por eso puede invisibilizarse la violación sistemática de los derechos humanos que se desató contra el pueblo”. Asimismo, hizo un llamado para que el país cambie “su forma de gobernanza”, que de no occurir podría “volver a darse un estallido”.

Por su parte el diputado por Tarapacá, Matías Ramírez, llamó a que el Gobierno tome acciones concretas en reparación para víctimas de violaciones de DD.HH: “hay jóvenes que se han quitado incluso su vida esperando justicia y reparación por parte del Estado”.

“Creo que esas acciones evidentemente en estos tramos de Gobierno han estado en deuda, y creo que ahí es donde deberíamos poner el ojo y centrar la discusión en esta materia”, aseveró.