Caso de violación grupal en Cobreloa: Contraloría pide expulsar a funcionario PDI que perdió pruebas

Un sumario de Contraloría determinó graves faltas al buen servicio por parte del subcomisario Gonzalo Fuentes, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Calama, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) extraviara una evidencia clave en el caso de una joven que denunció haber sido víctima de una violación grupal en 2021 por parte algunos jugadores del Cobreloa. Según reveló La Tercera, el organismo fiscalizador recomendó la expulsión del oficial, aunque la decisión final dependerá del jefe de la institución, Eduardo Cerna.

El 18 de septiembre de 2021, Carabineros de Calama ingresó a la “cadena de custodia” un vestido negro que la víctima, hoy de 21 años, vestía la noche en que fue agredida por nueve cadetes del club Cobreloa. Sin embargo, la prenda se perdió semanas después de la formalización de los imputados, impidiendo peritajes pendientes solicitados por la defensa de la joven.

Ante esta situación, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación penal para esclarecer la desaparición de la prueba. La abogada de la víctima, Patricia Muñoz, criticó la negligencia de la PDI, señalando que “la pérdida de evidencia en cualquier investigación penal por parte de la policía resulta particularmente grave”, ya que su rol es auxiliar al Ministerio Público y garantizar la correcta custodia de los elementos probatorios.

Muñoz también recordó que no es la primera irregularidad en el caso. “Primero, la denuncia de la víctima no fue atendida debidamente, lo que llevó a que pasaran tres años sin acciones de protección ni persecución penal. Ahora nos enteramos de la pérdida de una prueba clave”, afirmó.

Pese a estos problemas, la querellante aseguró que la solidez del caso no se ve comprometida. “Desde nuestra perspectiva, la contundencia de la causa no se ve afectada, por lo que la imputación a los nueve acusados no cambia”, sostuvo.

Contraloría concluyó su sumario recomendando la expulsión del subcomisario Fuentes, aunque la decisión final recae en la PDI. Muñoz advirtió que esperarán las sanciones correspondientes y evaluarán posibles acciones civiles o administrativas contra las instituciones responsables de las irregularidades en la investigación.