Daniel Jadue tras críticas de Tohá: si nos desprecian, “después no nos pidan que nos cuadremos”

El exalcalde de Recoleta Daniel Jadue salió al paso de los dichos de la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, quien puso en duda la posibilidad de participar en una primaria que lo incluya: calificó “de baja monta” sus comentarios sobre las posturas que guarda respecto de Venezuela, y advirtió que sus palabras podrían provocar un descuadre en el sector.

“El problema aquí no se refiere a los partidos, se refiere a ciertas posturas que han tomado algunas personas en particular respecto a la situación actual en un lugar concreto que es Venezuela“, afirmó la exministra del Interior ayer en conversación con Radio Biobío. Aun más explícitamente, consultada sobre si participaría en primarias con Jadue, sostuvo: “me costaría mucho eso, no me sentiría nada cómoda (…) No veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro”.

En su programa Sin Maquillaje, el hombre que suena en el PC como carta presidencial desestimó las críticas de Tohá respecto a su posición sobre el gobierno en Caracas. “La caricatura más burda yo no la voy a responder de la misma forma porque me parece burdo, de poco nivel y de baja monta. Esto de que Chile se podría convertir en el principal socio de Maduro, la verdad es que no da ni siquiera para pensar en un debate serio con alguien que no es capaz de presentar ideas para hacer lo que no ha hecho en todo este tiempo”, afirmó Jadue.

En línea similar, afirmó que “quienes quieran hacer caricatura de las resoluciones que hacemos los comunistas, que después no nos pidan que nos cuadremos con alguien que nos desprecia y que nos falta el respeto cada vez que puede“.

“Yo creo que hay que ser mucho más cuidadoso y mucho más respetuoso entre los distintos bloques del oficialismo, porque también la gente se desmotiva. Yo le quiero recordar a la gente de la Concertación, sobre todo, que el millón ochocientos mil personas que entre los gobiernos de Frei y Lagos se fue para la casa, no se fue a votar por la derecha. Se fue para la casa, no votó por la derecha, no votó por nadie”, advirtió el exedil recoletano.

Las palabras de Tohá encontraron resistencia en la tienda comunista más allá del propio Jadue. Su secretaria general, Bárbara Figueroa, exigió respeto por su partido. Asegurando que existen diferencias legítimas, “lo que aquí lo que no puede ocurrir es que una candidata pretenda determinar cuáles debieran ser el carácter de las definiciones de un partido”.

“Las declaraciones descalificatorias e irrespetuosas de la candidata PPD a primarias Carolina Tohá respecto a Daniel Jadue no contribuyen a mantener una convivencia y atmósfera al menos educada con otras posibles opciones presidenciales”, afirmó por su parte la diputada Carmen Hertz a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Sin ir más lejos, el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, distinguió respecto de posibles primarias que “no existe unidad con sometimiento”, y que no cabían vetos previos entre partidos y precandidatos antes de zanjarlos internamente.

“(La unidad) significa tener posiciones distintas. Se debe construir en unidad en la diversidad para converger en un mismo programa”, aseveró.