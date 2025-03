Carolina Tohá: “No veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro”

En medio de la vorágine política que ha generado su renuncia al cargo de ministra del Interior y su incipiente carrera presidencial, Carolina Tohá se refirió nuevamente a la actualidad política del país y a su visión sobre las —aún no definidas— primarias oficialistas. Esta vez, el tema electoral se mezcla con las relaciones internacionales.

La militante del Partido por la Democracia (PPD) abordó la posibilidad de que el Partido Comunista (PC) decida apoyar la candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. En diálogo con Radio Biobío, Tohá subrayó que los principios fundamentales del progresismo están basados en valores y prioridades compartidas, algo que, según ella, no se ve reflejado en la postura del exjefe comunal formalizado por el caso de las farmacias populares.

Al ser consultada sobre la posibilidad de una primaria compartida con Jadue, Tohá reconoció que le costaría mucho apoyar a un candidato de esa línea. “Me costaría mucho eso, no me sentiría nada cómoda, porque cuando tú estás en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en el que asumes que si gana otro tienes que apoyarlo”, explicó.

Sin embargo, Tohá fue más allá y reafirmó su postura al asegurar que no visualiza a Chile transformado en el “primer socio estratégico de Maduro”. En ese sentido, añadió: “No veo eso, y no me gustaría, no espero eso para Chile”. Para la exministra, un alineamiento con el régimen venezolano sería un retroceso para el país y la región latinoamericana, algo que no considera adecuado para la democracia chilena.

Además, Tohá hizo hincapié en que, aunque respeta al Partido Comunista, considera que el país necesita avanzar hacia una postura que defienda la democracia y los derechos humanos sin ambigüedades. “Nunca un partido de centroizquierda ha sido partidario ni de interrumpir la democracia ni ha avalado violaciones a los derechos humanos”, subrayó con firmeza.

La exjefa de Interior también destacó la importancia de llevar adelante una primaria amplia que reúna a todos los partidos de la centroizquierda. En particular, expresó su deseo de incluir a la Democracia Cristiana (DC), señalando que “sería importante tener una primaria con todos los partidos de la alianza de gobierno, o sea, a mí me gustaría que fuera también con la DC (…) Una primaria amplia, toda la centroizquierda y, ojalá, con los mejores candidatos posibles”.