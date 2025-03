Cámara de Diputados rechaza acusación constitucional en contra de Maya Fernández

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por 70 votos en contra y 64 a favor la acusación constitucional en contra de la exministra de Defensa Maya Fernández, en el marco de su participación en la fallida compra estatal de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, Providencia.

El libelo acusatorio, presentado por los diputados Gustavo Benavente (UDI), Flor Weisse (UDI), Cristián Labbé (Republicano), Luis Sánchez (Republicano), Harry Jürgensen (Ind. -Republicano) Camila Flores (RN), Sara Concha (PSC) y Christian Matheson (Ind. -Evópoli) apuntaba a Fernández de infligir el artículo 37 bis de la Constitución, el cual prohíbe a los ministros celebrar o caucionar contratos con el Estado.

Durante la jornada, que se extendió desde pasadas las 10:30 de la mañana -momento en el que llegó al Congreso acompañada de los ministros Elizalde, Cataldo y Etcheverry-, la abogada de Fernández, Claudia Sarmiento, defendió ante los parlamentarios que entre la exministra y el Estado “no se materializó ningún contrato propiamente tal, mucho menos se generó un aumento patrimonial de ninguna parte”.

“Sólo hubo actos preparatorios. Un ejemplo me permitirá ilustrar este punto. Si esta honorable Cámara vota hoy, en último trámite constitucional, un proyecto de ley, ¿significa que la ley existe? No. Se encuentra pendiente el trámite de la promulgación y la publicación. Una situación similar se presenta en este caso”, argumentó la defensora, quien añadió que en dicha preparación “no hubo opacidad, no hubo engaño“.

“Todas las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, por el Congreso, por la Contraloría, fueron transparentes y legalmente autorizadas en cada instancia”.

Entre sus alegatos, Sarmiento afirmó que Maya Fernández no buscó enriquecerse en base a la venta, afirmando que no tiene historial de empresaria ni tuvo intenciones de “desarrollo inmobiliario a partir de la casa de su abuelo. Quien diga lo contrario, tiene la carga de acreditarlo. Sancionar a doña Maya Fernández Allende después de haber puesto su cargo a disposición, está teñido del amargo sabor de la venganza”.