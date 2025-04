Bachelet: “No vemos que todos los sectores políticos sean capaces de hacer una primaria”

La expresidente Michelle Bachelet se reunió en la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano con los candidatos del oficialismo a las primarias. A la cita llegaron Paulina Vodanovic (PS), Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA), Jaime Mulet (FRVS) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal).

Aunque no estaba previsto que conversara con la prensa, la exmandataria se dio unos minutos para comentar sus impresiones. “Lo interesante es que quienes nos sentimos representados por un cierto pensamiento, con diferencias naturales, ¿no es verdad?, vamos a ser capaces de hacer algo que creemos que es muy importante en democracia, que es hacer una primaria, y que no vemos que todos los sectores políticos sean capaces de hacer una primaria”, señaló, apuntando sus dardos a la oposición que no logra consensuar una primaria de todo el bloque.

Respecto del valor de una primaria, la exjefa de Estado señaló: “Creemos que es importante porque de lo que se trata es que hay un debate de ideas. Para que los ciudadanos sepan que estos candidatos están planteándole al país cuál es su propuesta. Y por supuesto con las diferencias legítimas que pueden haber en los candidatos”.

“Yo creo que en verdad las primarias es algo más democrático, que es una manera en que los ciudadanos pueden realmente escuchar, conocer a los candidatos que a lo mejor no conocen y poder tomar las mejores opciones”.

Respecto de las semanas que hubo incertidumbre sobre los nombres o candidatos que presentaría el oficialismo, Bachelet señaló que “estábamos conscientes de que esto es súper importante, porque eso significa, si somos capaces de dar una primaria, si somos capaces de tener un proyecto común, también somos capaces de asegurar gobernabilidad en un próximo gobierno”.

La reacción de los candidatos

Tras casi dos horas de reunión, los candidatos valoraron el encuentro. La exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) señaló que espera “confirmar lo valioso que se ha logrado en la centro izquierda, que la derecha no lo tienen ni están cerca de tenerlo. Que es que sus distintas opciones estén dispuestas a competir democráticamente para que la ciudadanía defina quién nos representa y en base a eso construir unidad”.

En tanto, Vodanovic se refirió a la división en el Socialismo Democrático tras su proclamación y luego de intensas semanas conversaciones suspendidas con sus socios del PPD, descartando esa idea: “lo que busca el Partido Socialista es tener una voz, es tener la posibilidad de que la ciudadanía elija entre distintas propuestas, todas, por supuesto, convergentes, pero con distintos énfasis”.

El diputado Gonzalo Winter (FA) aseguró que “la conversación fue muy satisfactoria, muy interesante. Estamos construyendo un proyecto país, a pesar de que tenemos diferencias, y esas diferencias las va a conocer el país, pero lo importante es el contraste de que aquí se está construyendo un proyecto de país, cuando al otro lado ni se pueden ver, ni se pueden hablar”, en referencia a Chile Vamos, los Republicanos y Nacional Libertarios.

Mientras, la exministra del Trabajo Jeannette Jara (PC) valoró que el encuentro “es muy relevante para el país y para el sector”. “Conversamos varios temas. Yo creo que es importante ver bien que el debate que se dé sea de muchas ideas para el futuro de Chile”.

El diputado del FRVS Jaime Mulet agregó que “la presidenta es muy cuidadosa en no dar consejos directamente, pero de sus palabras uno tiene mucho que aprender”. “Más que consejos, yo creo que hizo algunas reflexiones muy importantes con preocupación por el país. Hay una preocupación de que si no hacemos las cosas bien, puede llegar un gobierno de ultraderecha que obviamente no es la solución para el país”, señaló.

Su colega en el Congreso, Vlado Mirosevic (PL) aseguró que “el mensaje de la Presidenta fue claro. Unidad para la acción en cosas concretas para la gente y para ofrecer un gobierno viable, que sea posible que el país esté en su normalidad, porque tengo la impresión de que lo que hay al frente es un desorden tal que van a gobernar de la misma manera, desordenados, y eso hace que la gente no se va a ver beneficiar”.