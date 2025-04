PPD acusa a senadora Vodanovic (PS) de querer destruir “la hermandad del Socialismo Democrático”

“La bancada del PPD no es de tres diputados, sino de siete, eventualmente algunos más. Todos elegidos democráticamente y con voto en las urnas. Las bancadas históricamente han sido conformadas por militantes e independientes, menospreciar el aporte de un diputado o senador independiente no suma ni está en el tono correcto para enfrentar una elección parlamentaria o la conformación de una o dos listas”. De esta manera, la senadora Loreto Carvajal (PPD), la jefa del comité del partido que sustenta la candidatura de Carolina Tohá, salió a llamar al orden a la abanderada socialista, Paulina Vodanovic.

En medio de la espiral de tensión al interior del Socialismo Democrático, la senadora Carvajal respondió una controvertida demostración de poder de Vodanovic efectuada en una entrevista en Canal 13.

Allí, la candidata presidencial del PS aseguró que, con el Partido por la Democracia no ha habido negociación de cupos para escaños en el Congreso a cambio de apoyar a Tohá, ya que –dijo– el PPD tiene apenas tres diputados y los socialistas trece, por lo que “están en una situación bastante mejorada”, puntualizando que una posición más fuerte influía en las dinámicas de poder y de negociación electoral entre ambas tiendas.

Otra expresión de Vodanovic que generó rechazo en el Partido por la Democracia –y también en sectores del PS– fue el planteamiento acerca de que “entre el PPD y el PS no hay una hermandad o no hay dos partidos que han actuado unidos toda la vida”. Esto, ya que la senadora sostuvo que ambas colectividades “hemos competido por más de 30 años” y agregó que el PS tiene una larga tradición y “no se siente representado por el PPD”.

El exsenador Guido Girardi, fundador del PPD, precisó que “ambos son partidos hermanos” y recordó a El Mostrador que “en abril de 2024, Vodanovic mandató a los dirigentes Ricardo Solari y Alfredo Joignant (PS) a que con él y Sergio Bitar”, más la participación del actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y de ella misma, “elaboraran un documento sobre una federación del PS y PPD”, titulado “Manifiesto del Socialismo Democrático”.

“Yo nunca fui candidato a senador compitiendo con un socialista, siempre fui con el apoyo del PS y del PPD. Carlos Montes, cuando fue candidato a senador (contra Soledad Alvear), tuvo el apoyo del PS y PPD. Lo mismo ocurrió con Álvaro Elizalde. Tampoco yo competí como diputado con un PS, jamás. Siempre nos omitimos, donde iba el PS, no iba el PPD”, aseveró el exsenador y miembro del comité político del PPD, Guido Girardi.

Y agregó en su pausada reflexión: “El PPD abdicó de su postulación presidencial anterior para apoyar a Paula Narváez, y retiró la opción de Heraldo Muñoz. Nosotros hemos trabajado toda la vida juntos, siempre hemos apoyado a nuestros candidatos, desde el principio. Juntos decidimos apoyar a Aylwin, a Frei, a Lagos y a Michelle Bachelet, dos veces. Entonces, no se puede decir que no hay una hermandad. Bueno, no sé si Paulina quiere terminar esa hermandad, pero eso no es la historia, todo lo contrario. Álvaro Elizalde hizo un esfuerzo gigantesco para que avanzáramos en esa dirección”.

“Somos la segunda bancada de senadores y elegidos en las urnas”

Las palabras de Vodanovic, que ayer recalcó a la salida de una reunión de abanderados de centroizquierda con Michelle Bachelet y en La Tercera, generaron un fuerte rechazo del comité de senadores y de diputados de la colectividad de Tohá.

“Una cosa es la carrera presidencial y otra muy diferente es el tema parlamentario. Me extraña, estas posiciones eran un principio concertado y consensuado, y hoy aparecen matices. Yo tiendo a pensar que uno tiene que mirar primero su casa y luego opinar de otro colectivo (…). Somos en el Senado la segunda bancada más numerosa, y aunque no tengamos la misma representatividad en el Ejecutivo, hemos tenido la misma deferencia, consecuencia y el mismo respaldo al Gobierno y no nos vamos a desdecir por una campaña”, agregó la senadora y jefa de comité del PPD, Loreto Carvajal.

Su par Pedro Araya apuntó a que lo importante es que los esfuerzos políticos se orienten a un trabajo programático común, pero también a la búsqueda de un diálogo armónico, más allá del vencedor de la primaria.

“Vamos a tener una primaria competitiva, donde en un arco bastante variopinto está representada la idea de la centroizquierda. Más allá de quién gane en la primaria, lo importante es que se pueda generar un proyecto de trabajo común, de modo de no tener los problemas que tuvo Boric, que fue una unión detrás de un nombre y no de un programa común que nos representara a todos. Y lo segundo, es hacer un esfuerzo con la Democracia Cristiana e incluirla en esta primaria y no renunciar a que esté en este pacto”, señaló el senador Araya.

“Liderazgo coyuntural y beligerante”

En la Cámara de Diputadas y Diputados los cuestionamientos hacia la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, fueron todavía más radicales.

El legislador del PPD y expresidente de la Cámara, Raúl Soto, lamentó las declaraciones, que –indicó– provenían de una líder transitoria, y aseveró que plantear una candidatura “desde la beligerancia y el desdén con quienes han sido sus aliados históricos es un error garrafal”.

“Chile espera liderazgos constructivos, no destructivos; de unión, no de división. Los presidentes de partidos pasan, los candidatos presidenciales también, pero los partidos quedan y trascienden a los liderazgos coyunturales”, dijo el diputado Soto.

Y respecto a los dichos de la timonel del Partido Socialista, respondió: “La verdad que la bancada es de militantes e independientes y estos últimos suman bastante fuerza territorial y electoral. De hecho, la bancada es de nueve diputados, no de tres. Por lo tanto, la diferencia no es mucha con el PS en la Cámara y mucho menos en el Senado, donde el PPD tiene seis senadores electos por la ciudadanía y al PS solo le quedan cinco”.