Gobierno responde a Karol Dance y a su “renuncia a la paternidad”: “Se llama abandono”

El Gobierno reaccionó ante los comentarios del animador y exfigura influyente, Karol Lucero sobre la posibilidad de “renunciar a la paternidad”.

La polémica inició cuando el conductor sugirió que los hombres deberían poder desligarse de la paternidad si no desean asumirla, argumentando que las mujeres tienen la opción de abortar.

“Ustedes las mujeres lucharon por muchos años la idea del aborto libre, entonces como no vas a tener mi apoyo, abórtalo si quieres, y si no quieres abortar hazte cargo sola. Porque si yo como hombre quiero tenerlo, y tú no (como mujer), cagué”, explicó en su programa de Youtube.

En respuesta, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género cuestionó esta postura señalando que “hacerse cargo sola” refleja abandono y afecta directamente a niños y adolescentes: “Eso se llama abandono parental y tiene sanciones. Activa la Ley Papito Corazón. Ya no estás sola”.

“¿Hacerse cargo sola? El no pago de pensiones alimenticias es una expresión de abandono parental que afecta a niñas, niños y adolescentes”, concluyeron.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en entrevista con Radio Imagina, diferenció entre la decisión de interrumpir un embarazo, que corresponde exclusivamente a las mujeres, y la responsabilidad compartida en la crianza de hijos.

“Los hijos son concebidos de a dos, por tanto deben ser criados por los dos. Hay que promover una paternidad responsable”, concluyó Elizalde.