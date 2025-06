Estudio revela alto nivel de preparación empresarial ante alza del sueldo mínimo

Mientras aún se discute en el Congreso el proyecto de ley que eleva el sueldo mínimo a $529.000 —con efecto retroactivo desde mayo y un nuevo incremento en enero de 2026 hasta los $539.000—, un estudio realizado por Defontana entrega luces sobre cómo las empresas chilenas se han adaptado a esta transformación.

Según la encuesta aplicada a 325 líderes empresariales, el 34% de las compañías se declaró “totalmente preparada” para enfrentar el reajuste, mientras que un 29% dijo estar “medianamente preparada”. Solo un 4% afirmó no estar en condiciones de absorber este cambio, con mayor afectación en el sector Manufactura, donde un 25% se ubicó entre las empresas “poco o nada preparadas”.

En cuanto al impacto financiero del reajuste, el 49% de las empresas reportó un “incremento moderado”” en sus costos, un 16% indicó un aumento significativo”, y un 30% señaló que el cambio no tuvo efecto alguno. Solo un 4% reportó una reducción de costos.

Para mitigar los efectos del alza, las principales medidas adoptadas fueron la optimización de procesos (50%), el aumento de precios (26%), la reducción de personal (21%) y la tercerización de servicios (12%). Aun así, un 27% declaró no haber tomado ninguna acción específica.

Macarena Molina, product manager de Talento y Cultura en Defontana, destacó la capacidad de adaptación del sector privado: “Resulta interesante observar cómo las empresas chilenas han logrado adaptarse al reajuste del salario mínimo. Los datos muestran que, en su mayoría, han logrado absorber el impacto de manera razonable”.

Respecto a la percepción de riesgo para la continuidad del negocio, el 34% de las empresas dijo que el reajuste no representa un riesgo, y un 29% consideró que el riesgo es muy bajo. Por rubro, el sector Tecnológico se mostró como el más optimista.

El estudio también reveló un fuerte protagonismo de la tecnología en este proceso: un 58% de las empresas ya utiliza software de gestión de remuneraciones y un 61% considera necesaria esta herramienta para enfrentar adecuadamente los cambios. Molina enfatiza que “el uso de tecnología no solo mejora la eficiencia, sino también protege el empleo”.

Finalmente, la percepción sobre el apoyo estatal fue más crítica: un 49% aseguró no haber recibido ningún subsidio, y un 26% opinó que las ayudas no han sido suficientes, evidenciando que el desafío no solo es interno, sino también estructural.