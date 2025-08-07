Atención estudiantes: Contraloría aclara que la TNE puede usarse “las 24 horas, de lunes a domingo”

La Contraloría General de la República aclaró que la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) se puede utilizar “las 24 horas del día, de lunes a domingo, y todos los meses del año, incluyendo enero y febrero”, luego de la polémica por su dictamen sobre el uso de este beneficio.

El conflicto comenzó tras el reclamo de una estudiante que señaló contradicciones entre la información entregada por la Subsecretaría de Transportes y la Guía de Uso de la Junaeb. Incluso el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó su preocupación y planteó la posibilidad de ampliar el uso del pase escolar.

La CGR explicó que su oficio solo confirmó lo respondido por la Subsecretaría de Transportes a la alumna, indicando que “conforme lo exige el mencionado Decreto N° 20, el uso de la TNE debe ser por razones de estudios”. Añadió que “no contamos con atribuciones para modificar la normativa legal o reglamentaria vigente”.

Respecto al anuncio del Ministerio de Educación sobre cambios normativos, la Contraloría afirmó que “quedarán atentos al ingreso de tales modificaciones al Decreto Supremo N° 20, de 1982, para efectuar su revisión y tramitación de manera expedita”.

Finalmente, el Decreto N° 20 del Ministerio de Transportes establece que los chóferes o empresas de transporte no están autorizadas a exigir que el beneficiario acredite el motivo del viaje.

La senadora DC Yasna Provoste dijo que “la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) es parte de un compromiso país con el derecho a la educación. La condición de estudiante es permanente, sin discriminación de día ni de motivo del viaje”.