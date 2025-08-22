“Serán imputados por intento de homicidio”: Boric anuncia que se identificó a agresores de hinchas

A través de su cuenta de X el Presidente Gabriel Boric confirmó que se identificó a los agresores de los hinchas de la Universidad de Chile durante el partido entre Independiente y el club nacional por la copa Sudamericana a mediados de semana y señaló: “Serán imputados por intento de homicidio”.

El mandatario informó de las indagatorias y valoró el rol de las autoridades argentinas: “Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, escribió el Mandatario.

“Acabo de hablar con gobernador de la provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”, declaró el Jefe de Estado.

“Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, agregó.