Las desinformaciones difundidas en el perfil de “Patito Verde”

Durante la emisión del reportaje de Chilevisión sobre las cuentas anónimas en redes sociales vinculadas a trolls para el acoso a candidatos presidenciales, se denunció la presunta identidad detrás del perfil “Patito Verde”, Patricio Góngora, exmiembro del directorio de Canal 13, según informa Mala Espina.

Cabe señalar que esta cuenta no solo ha publicado contenido de ataque a los adversarios políticos del aspirante presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano), también se encontraron registros de desinformaciones en contra del Gobierno, del presidente Gabriel Boric e incluso de desastres naturales registrados en el país.

Góngora en una declaración pública negó estar detrás de la cuenta.

En esta nota, recopilamos las desinformaciones difundidas por “Patito Verde” tanto en su perfil de X como en TikTok.

Desinformaciones difundidas en el perfil de “Patito Verde”

En junio de 2025 y al margen del caso licencias médicas irregulares que apuntó a la apuntó a la experiodista de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y cuñada del presidente Gabriel Boric, Fiona Bonati, quien realizó dos viajes en 2023, mientras debía encontrarse en reposo por la extensión de su posnatal.

Este perfil, junto con varios más, viralizaron un video de 43 segundos del hermano del presidente, Simón Boric, sobre su supuesta reacción mediática al hecho: “la familia no puede ser parte del Gobierno”.

Sin embargo, calificamos el contenido como engañoso, puesto que las declaraciones no son recientes, datan del 20 de diciembre de 2021.

Al respecto, Simón Boric descartó la posibilidad de nepotismo, señalando que su esposa ingresó a trabajar al gobierno en 2012 y “en la unidad actual al inicio del segundo mandato del presidente Piñera”. Mientras que en un segundo post especificó que fue en 2013.

Cabe señalar que “Patito Verde” eliminó esta publicación de su perfil hace un tiempo atrás, pero puedes revisar el archivo disponible en el siguiente enlace.

El pasado 25 de mayo, la comuna Puerto Varas se vio azotada por un tornado categoría 1. Un fenómeno meteorológico que causó cuantiosos daños en viviendas e infraestructura pública, además de cortes de de agua y del suministro eléctrico.

En este contexto, cuentas nacionales difundieron una supuesta imagen del paso del tornado en Puerto Varas.

La desinformación acumuló más de 400 mil visualizaciones en total en la red social de Elon Musk, de las cuales 1.531 corresponden a un post difundido por “Patito Verde”.

No obstante, la imagen no fue tomada en Chile ni es reciente. En realidad, fue publicada por el meteorólogo de la Universidad de Nebraska-Lincoln el 26 de abril de 2024 por un evento climático captado al nordeste de Lincoln.

El pasado 29 de marzo, circuló una fotografía del presidente Gabriel Boric, utilizada por multicuentas en redes sociales, entre ellas “Patito Verde“, para alertar que el mandatario aparentemente “estaba ebrio en la vía pública”.

Sin embargo, la fotografía la desmintió el propio jefe de Estado, agregando que “cuentas vinculadas a la derecha, incluidos algunos de sus líderes” difundieron el contenido.

En su respuesta, el presidente señaló que “Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su hijo de 4 años de la Cato (venían saliendo del estadio después de haber ganado 2-1)”.

Otras desinformaciones con foco electoral

De cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, considerando incluso la primaria del pasado 29 de junio, Mala Espina lidera la alianza Comprueba con más de 40 medios para frenar la desinformación en la campaña presidencial, con colaboración de AFP Factual, unidad de verificación digital de la Agencia France-Presse.

Hasta la fecha, se han monitoreado cientos de contenidos virales desinformantes en redes sociales, entre los cuales el perfil de “Patito Verde” ha protagonizado algunas publicaciones con ataques de carácter político a los candidatos y otros misóginos dirigido a Jeannette Jara.

Ataques políticos y misóginos contra Jara

Ante las declaraciones de la candidata del pacto oficialista Unidad por Chile el pasado 24 de julio, en la que mencionó que nació “en cuna de mimbre, no en cuna de oro” y un video publicado en su cuenta de Instagram en el que anunció su historial laboral que incluía su paso como temporera, promotora de supermercado, fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otros.

En este contexto y hasta la fecha, el perfil “Patito Verde” ha difundido una serie de montajes de fotografías que vinculan a la candidata Jara con supuestos empleos (1, 2, 3, 4) e incluso republicar contenido de sátira generado con inteligencia artificial (1).

Contenido antiguo difundido como reciente

Otro patrón recurrente en el perfil es la difusión de entrevistas, declaraciones y noticias antiguas, para reflotarlas como contenido reciente, mediante el uso de palabras como “Urgente” y “Ahora”. Tal es el caso de un post del 25 de junio de 2025 descrito como:

“🛑🛑URGENTE🛑🛑”Si atacan a Cuba nos atacan a nosotros”. La advertencia del presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona, en medio de las críticas a Jeanette Jara por no condenar las violaciones a los DDHH en la dictadura cubana”.

Sin embargo, el clip compartido de 17 segundos con las palabras de Lautaro Carmona no corresponde a una declaración reciente ni guarda relación con las elecciones presidenciales de 2025. En realidad, hay registros desde, al menos, el 5 de mayo de 2024, incluyendo un post en X de José Antonio Kast con el mismo metraje.

