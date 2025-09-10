Bots, pensiones y seguridad: sigue en vivo los enfrentamientos de los ocho candidatos a La Moneda

Este miércoles, la televisión abierta será el escenario del primer debate presidencial de la carrera hacia La Moneda, en horario prime, donde los ocho candidatos medirán sus estrategias y propuestas frente a la audiencia.

El debate tendrá dos momentos clave: primero, cada candidato responderá preguntas de los moderadores en un tiempo de tres minutos; luego, llegará el segmento más esperado: los cruces directos entre aspirantes, definidos por sorteo.

El orden en el set, de izquierda a derecha, será: José Antonio Kast (Partido Republicano); Jeannette Jara (PC); Eduardo Artés (IND); Harold Mayne-Nicholls (IND); Franco Parisi (PDG); Johannes Kaiser (PNL); Evelyn Matthei (UDI) y Marco Enríquez-Ominami (IND).