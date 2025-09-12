Mario Desbordes no bailará primer pie de cueca con representante del gobierno en fondas 2025

Mario Desbordes (RN), alcalde de Santiago, decidió no bailar pie de cueca con representante del gobierno, como es tradición hace años. En esta ocasión, la rivalidad entre oposición y oficialismo no logró sobreponerse para inaugurar las fondas del 18 de septiembre, que tiene fecha para el martes 16. El edil decidió que interpretará la danza nacional con la directora de Desarrollo Comunitario, Eleonora Espinoza.

Tradicionalmente, en la inauguración de las fondas participan alcaldes y el Presidente de la República. Aunque sean opositores, en ocasiones logran poner un alto a sus diferencias y bailar cueca como símbolo de festividad y de cierta tregua. Es el caso de la entonces alcaldesa Tohá con el expresidente Piñera y también de la expresidenta Michelle Bachelet con Felipe Alessandri y Pablo Zalaquett.

Hoy el escenario no es distinto respecto de años anteriores, pues el actual alcalde de Santiago milita en Renovación Nacional y el presidente Gabriel Boric es del Frente Amplio. Las relaciones se resintieron aún más por la disputa que se da entre la municipalidad y el gobierno por la responsabilidad de los operativos en barrio Meiggs para enfrentar el comercio ilegal.

Sin embargo, desde el equipo de Desbordes afirman que esto no es una decisión con razones políticas, sino más bien porque el Presidente y el alcalde son hombres. Además, desde el municipio afirman que no hubo una propuesta del gobierno para que bailara con una secretaria de Estado, como la ministra Camila Vallejo. Incluso, señalaban que desde La Moneda le dieron la opción de elegir a quien él quisiera.

A pesar de esta polémica, el Presidente Gabriel Boric asistirá a la inauguración con su pareja Paula Carrasco.

Mario Desbordes invitó a la inauguración a los ocho candidatos presidenciales, pues cree que es relevante compartir en la instancia con él o la futura presidenta, ya que se encontrarán en las próximas fondas. No obstante, solo dos aspirantes han dado una respuesta: Evelyn Matthei, candidata para la cual el alcalde es vocero de gobierno, y José Antonio Kast quien indicó que no podrá asistir.