Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de 20 millones a caja fuerte

Una investigación liderada por la Fiscalía de San Bernardo, específicamente por el fiscal Paul Martinson y por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, vinculó a dos funcionarias del establecimiento, a la jefa y subjefa del Registro Civil de Buin, con el robo de 20 millones. Monto que correspondía a la recaudación de dos semanas.

La directora Carmen Audala y la subrogante Fabiola Esparza, mañana pasarán por control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

El Registro Civil declaró en un comunicado que, luego de que se dieran a conocer las detenciones, interpusieron una querella ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo por hurto y el delito de malversación culposa para quien sea responsable del robo.

Por su parte, la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Registro Civil e Identificación indicó que “instruyó un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer eventuales responsabilidades internas y determinar posibles incumplimientos de los protocolos de custodia y manejo de valores”.

Además, señaló que “como organismo público encargado de resguardar derechos fundamentales de la ciudadanía, se actuará con la máxima transparencia y firmeza frente a este tipo de hechos. Asimismo, el Registro Civil continuará entregando todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público para apoyar la investigación”.