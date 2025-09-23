Publicidad
Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de 20 millones a caja fuerte PAÍS Créditos de imagen: El Mostrador

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El delito ocurrió el pasado 11 de agosto y hoy fueron detenidas las funcionarias. El Registro Civil interpuso una querella en contra de las funcionarias. Carabineros reconstruyó el recorrido completo de las funcionarias y las logró posicionar en el lugar del robo.

La Fiscalía de San Bernardo y la SIP de Carabineros investigan a la directora del Registro Civil de Buin, Carmen Audala, y a la subrogante, Fabiola Esparza, por el presunto robo de 20 millones de pesos, recaudación de dos semanas. Ambas funcionarias fueron detenidas y pasarán mañana a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. El Registro Civil presentó una querella por hurto y malversación culposa.
Una investigación liderada por la Fiscalía de San Bernardo, específicamente por el fiscal Paul Martinson y por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, vinculó a dos funcionarias del establecimiento, a la jefa y subjefa del Registro Civil de Buin, con el robo de 20 millones. Monto que correspondía a la recaudación de dos semanas.

La directora Carmen Audala y la subrogante Fabiola Esparza, mañana pasarán por control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

El Registro Civil declaró en un comunicado que, luego de que se dieran a conocer las detenciones, interpusieron una querella ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo por hurto y el delito de malversación culposa para quien sea responsable del robo.

Por su parte, la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Registro Civil e Identificación indicó que “instruyó un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer eventuales responsabilidades internas y determinar posibles incumplimientos de los protocolos de custodia y manejo de valores”.

Además, señaló que “como organismo público encargado de resguardar derechos fundamentales de la ciudadanía, se actuará con la máxima transparencia y firmeza frente a este tipo de hechos. Asimismo, el Registro Civil continuará entregando todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público para apoyar la investigación”.

