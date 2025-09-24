Senador José Miguel Insulza hospitalizado tras sufrir complicación cardíaca

El senador José Miguel Insulza, histórico militante del Partido Socialista, fue internado este miércoles en la Clínica Alemana de Santiago tras experimentar un episodio de mareos que alertó a su equipo.

Según informó el recinto médico, luego de su ingreso al Servicio de Urgencia se le diagnosticó un “bloqueo del ritmo cardíaco”, motivo por el cual durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo. Desde la clínica indicaron que su evolución ha sido “satisfactoria” y que permanecerá en observación.

Cercanos al parlamentario, de 82 años, aseguran que hasta ahora no había presentado antecedentes cardíacos. La complicación se produjo cuando Insulza, tras realizar una entrevista en la mañana, se preparaba para regresar a Valparaíso.

Actualmente senador por la Región de Arica y Parinacota, Insulza proyecta postular próximamente a la Cámara Alta por la Región de Valparaíso, donde espera continuar su trayectoria política tras décadas de actividad pública.