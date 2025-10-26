Publicidad
Encuesta Cadem: Jara amplía ventaja en primera vuelta y Kast lidera expectativas de triunfo

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Ad portas del debate presidencial, la última encuesta Cadem posiciona a Jeanette Jara (27%) como líder en primera vuelta, un punto más que en la medición anterior. Le sigue José Antonio Kast (20%) y más atrás figuran Johannes Kaiser (14%), Evelyn Matthei (13%) y Franco Parisi (11%).

A horas del debate presidencial, la última encuesta Cadem posiciona a Jeanette Jara (27%) como líder en primera vuelta, un punto más que en la medición anterior. Le sigue José Antonio Kast (20%), quien cae dos puntos. Más atrás figuran Johannes Kaiser (14%), Evelyn Matthei (13%) y Franco Parisi (11%). En expectativa espontánea, Kast encabeza con 39% y Jara sube a 29%. En segunda vuelta, Jara perdería ante Kast (36%-48%), Matthei (33%-46%), Kaiser (36%-41%) y Parisi (34%-37%), pero ganaría frente a ME-O (36%-17%) y Mayne-Nicholls (33%-31%).
Ad portas del debate presidencial de este domingo, la última encuesta Plaza Pública Cadem entregó sus resultados, donde Jeanette Jara se consolida en el primer lugar en primera vuelta con 27% de aprobación, subiendo un punto respecto a la medición anterior.

Más atrás la sigue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que retrocede dos puntos, marcando un 20% de las preferencias. El tercer puesto rumbo a La Moneda está marcado por una estrecha disputa entre Johannes Kaiser con 14%, dos puntos más que la medición anterior, Evelyn Matthei con 13%, un punto menos que la encuesta precedente, y Franco Parisi con un 11%.

Más atrás figuran Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artés (1%) y Marco Enríquez-Ominami (1%). Un 9% de los encuestados aseguró que no sabe, no responde o no votaría.

En expectativa espontánea de quién será el próximo presidente, Kast lidera el sondeo con 39%, con un punto menos, seguido por Jeanette Jara con 29%, quien alcanzó tres puntos porcentuales más que la encuesta anterior.

En una eventual segunda vuelta, Jara perdería ante Kast por 12 puntos (36% vs 48%), con Matthei lo haría por 13 puntos (33% vs 46%), con Kaiser por 5 puntos (36% vs 41%) y con Parisi por 3 puntos (34% vs 37%)

Lo resultados donde resulta vencedora Jara son por 19 puntos con Marco Enríquez-Ominami (36% vs 17% (+19 pts) y con Harold Mayne-Nicholls por 2 puntos (33% vs 31%).

 

Encuesta 615 Cadem

