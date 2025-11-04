Debate ARCHI sube el tono en tema de DD.HH. y delincuencia: duros intercambios entre candidatos

El debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) se desarrolla este martes 4 de noviembre a partir de las 8:00 horas, transmitido en más de mil emisoras a lo largo del país —desde Arica hasta la Antártica e Isla de Pascua— y también a través de plataformas digitales.

La instancia reúne a los ocho candidatos presidenciales: Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Artés, Franco Parisi, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

El evento se realiza en el marco de la primera vuelta electoral del 16 de noviembre y será moderado por el periodista Daniel Silva, de Radio Infinita. En la conducción estarán Cristina “Titi” González, Mónica Pérez, Soledad Onetto y Rodrigo Vergara.

De acuerdo al sorteo de ubicación en el escenario, los postulantes se ubicarán de izquierda a derecha en el siguiente orden: Enríquez-Ominami, Kast, Mayne-Nicholls, Artés, Parisi, Jara, Matthei y Kaiser.

La organización informó que los candidatos solo podrán usar apuntes en lápiz y papel, sin dispositivos tecnológicos, para garantizar igualdad de condiciones.

El presidente de la ARCHI, Cristian Gálvez, destacó que la reunión con los comandos fue “cordial y con altura de miras”, y subrayó que el objetivo del debate es “informar objetivamente y dar a conocer de manera expedita los planteamientos de los distintos candidatos”.

La ARCHI ya fijó un segundo debate en caso de realizarse una segunda vuelta presidencial el domingo 14 de diciembre, programado para el miércoles 3 de ese mes en horario matinal. Con ello, el organismo busca mantener el rol histórico de la radio como espacio clave para la deliberación pública y la información ciudadana.