Fiscalía podría formalizar a Vivanco: Corte acoge a trámite querella de capítulos

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este viernes a trámite la querella de capítulos presentada por la Fiscalía en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso Muñeca Bielorrusa destapado por El Mostrador. La causa que ya mantiene tres imputados y que indaga delitos de cohecho, soborno, lavado de activos y tráfico de influencias, cuya audiencia de formalización está en proceso y continuará mañana sábado.

Con esta resolución, el tribunal de alzada dio luz verde al paso procesal que permitiría a la Fiscalía Nacional avanzar hacia una formalización de la exmagistrada.

La primera jornada de formalización de cargos en el caso “Muñeca Bielorrusa” se desarrolló este viernes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde el Ministerio Público imputó por cohecho, lavado de activos y soborno a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Durante la audiencia el Ministerio Público presentó una grabación telefónica que daría cuenta de pagos ilegales a Vivanco. En el registro, el notario de San Miguel, Claudio Barrena, conversa con el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, sobre las operaciones investigadas:

“Ese hueón (Mario Vargas) está siendo investigado a cagar con todas las cuentas. Este hueón le debió haber pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela por el tema del Consorcio Belaz Movitec”, se escucha decir en el audio exhibido por la Fiscalía.

La investigación —dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte— busca determinar si existió intervención indebida en procesos judiciales a cambio de beneficios económicos. Con la admisibilidad de la querella, el caso avanza hacia una etapa clave en la que el Ministerio Público podría solicitar la formalización de la exministra Vivanco en las próximas semanas.