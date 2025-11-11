Montes a Jara por megatoma de San Antonio: “Queremos hacer lo imposible para evitar los desalojos”

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, respondió al emplazamiento de la candidata del oficialismo Jeannette Jara en el debate de Anatel sobre la megatoma de San Antonio. Al respecto, señaló que buscan evitar el desalojo.

Jara, en el último debate presidencial antes de las elecciones del 16 de noviembre, hizo un llamado al Gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre la megatoma de San Antonio. Indicó que esperaba que el problema se resolviera antes del 11 de marzo, cuando el actual mandatario le pasara la banda al próximo gobernante.

Ante los dichos de Jara, Montes dijo que él no se refería a los debates presidenciales. No obstante, declaró que “respecto a San Antonio, estamos buscando distintos caminos para cumplir la ley y para que se generen caminos distintos al desalojo para enfrentar esta realidad. Chile tiene 1.432 campamentos. Si no logramos construir una alternativa más sólida, esto va a generar bastantes huellas para la historia del país”.

Añadió que “no voy a detallar cuáles son los caminos, pero estamos contra el tiempo. Queremos hacer lo imposible para evitar los desalojos”.

Cabe recordar que los ocupantes ilegales del terreno del cerro Centinela de San Antonio, cuentan con una orden de desalojo. Por lo mismo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso le dio plazo hasta el 4 de diciembre a distintos ministerios, uno de ellos al del Interior, para crear recintos de albergues para las más de 10 mil personas que viven en la toma.