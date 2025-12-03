Penúltimo cara a cara: siga en vivo el debate Archi entre Jeannette Jara y José Antonio Kast
A 11 días del balotaje, Jeannette Jara y José Antonio Kast vuelven a enfrentarse en el Debate Archi 2025, un encuentro de dos horas transmitido desde el Campus Oriente de la UC. El formato privilegia el diálogo y la claridad en las propuestas, en un espacio moderado por periodistas de radios.
A pocos días del balotaje presidencial, este miércoles se desarrolla el Debate Presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) 2025, instancia que vuelve a reunir a los dos candidatos que disputan la segunda vuelta del 14 de diciembre: Jeannette Jara, abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, y José Antonio Kast, representante del bloque opositor.
El encuentro se realiza en el Campus Oriente de la Universidad Católica, en la comuna de Providencia, y marca el penúltimo cara a cara entre ambos contendores antes de las urnas. La cita comenzó a las 8:00 horas y se extenderá por dos horas.
El formato del debate busca fomentar un intercambio directo entre los aspirantes a La Moneda, priorizando la claridad de las propuestas, el contraste programático y la participación equilibrada de cada candidato. Para ello, Archi trabajó junto a la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el diseño de la jornada.
Durante la mañana, Jara y Kast profundizarán en los principales temas de interés nacional que han marcado la agenda electoral: seguridad, migración, economía, pensiones, empleo, derechos sociales y políticas públicas vinculadas al desarrollo del país. La conducción está a cargo de un panel de periodistas pertenecientes a radios nacionales y regionales, quienes formularán preguntas y moderarán los tiempos.
La instancia constituye una de las últimas grandes vitrinas de la campaña para ambos candidatos, obligados a contrastar propuestas y responder cuestionamientos en un escenario de audiencia masiva y alto interés público.
Minuto a minuto
Este Minuto a Minuto es hecho gracias a la transcripción automática de Parlamento AI, en alianza con El Mostrador.
