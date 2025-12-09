“No tiene soluciones”: Jara y Kast se enfrentan por tomas y políticas sociales

La carrera hacia La Moneda entra en su tramo decisivo con el último debate entre José Antonio Kast y Jeannette Jara organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). Los candidatos se miden en nueve bloques temáticos, con cuatro minutos por respuesta, rondas de preguntas cruzadas y un minuto final por abanderado.

En una de las intervenciones, el candidato republicano aseguró que un millón 200 mil personas son asesinadas al año en Chile. La cifra correcta, es de 1.207 los homicidios consumados en 2024 en Chile, según el Reporte Anual de Homicidios 2024 confeccionado por la Fiscalía Nacional. Al parecer habría sufrido un traspié con los números, ya que luego dijo que durante este gobierno habían sido asesinados 4 mil 500 chilenos.

Seguridad, economía, pensiones, salud, educación, inmigración, corrupción y relaciones internacionales serán los principales ejes, pero temas como la expropiación de la megatoma de San Antonio y la polémica por los dichos del diputado republicano José Carlos Meza marcarán el debate. Además, las recientes tensiones sobre inmigración y las advertencias de posibles conflictos sociales prometen un intercambio intenso y confrontacional, reflejo de la dinámica de los últimos foros.