Paren la chacota: nuevamente fracasa sesión de la Cámara de Diputados por falta de quorum

La Cámara de Diputados protagonizó este martes un nuevo episodio de bochorno interno tras fracasar nuevamente una sesión por falta de quórum.

Tal como ocurrió en octubre pasado, la Sala no consiguió reunir los 50 parlamentarios mínimos requeridos para iniciar el trabajo legislativo, lo que obligó a suspender la cita matinal convocada para las 10:00 horas.

Según fuentes de Radio Bío Bío, la ausencia fue masiva, al punto de que en los primeros minutos resultó evidente que no se alcanzaría el número necesario. Tras el procedimiento reglamentario de verificación, el presidente de la Corporación, José Miguel Castro, declaró la falta de quórum luego de 15 minutos de espera, dando por fracasada la sesión.

Una de las ausentes fue la diputada PC Alejandra Placencia, quien según fuentes de El Mostrador, sufrió un choque camino al Congreso. Pero hay otros que no han emitido justificación y tienen 3 días para hacerlo.

Debido a la suspensión, citaron una sesión para la tarde.

La jornada consideraba en su tabla proyectos de alto interés público: la discusión sobre la ley de seguridad municipal y la iniciativa que busca establecer la exención del pago de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda. Ninguno de ellos pudo avanzar debido a la inasistencia de los legisladores tras el fin de semana largo, que ya había generado alertas por la baja participación anticipada.

La lista de los presentes

El listado de los que asistieron esta jornada fueron los siguientes:

1) José Miguel Castro

2) Camila Flores

3) Cristian Tapia

4) Eric Aedo

5) Roberto Celedón

6) Lorena Pizarro

7) Boris Barrera

8) Sergio Bobadilla

9) Héctor Ulloa

10) Renzo Trisotti

11) Erika Olivera

12) Flor Weisse

13) Francisco Undurraga

14) Álvaro Carter

15) Gaston Von Mühlenbrock

16) Christian Moreira

17) Harry Jurgüensen

18) Pamela Jiles

19) José Meza

20) Sofía Cid

21) Patricio Rosas

22) Rubén Oyarzo

23) Enrique Lee

24) Andrés Longton

25) Miguel Mellado

26) Jorge Rathgeb

27) Hernán Palma

28) Marcos Ilabaca

29) Diego Schalper

30) Daniela Serrano

31) Bernardo Berger

32) Juan Carlos Beltrán

33) Miguel Ángel Becker

34) Ximena Ossandón

35) Leonardo Soto

36) Carlos Bianchi

37) Guillermo Ramírez

38) Luis Fernando Sánchez

39) Marisela Santibañez

40) Felipe Camaño

41) Francesca Muñoz

42) Maite Orsini

43) Felix Bugüeño

44) Gonzalo Winter

45) Juan Manuel Fuenzalida

46) Marco Antonio Sulantay

47) Gustavo Benavente

48) Andrés Célis

El resto deberá presentar sus excusas para evitar multas cercanas a los 160 mil pesos.