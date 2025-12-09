Publicidad
Paren la chacota: nuevamente fracasa sesión de la Cámara de Diputados por falta de quorum

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La sesión de la Cámara de Diputados volvió a fracasar por falta de quórum, luego de que no se alcanzaran los 50 parlamentarios requeridos. “No se logró el quorum mínimo”, declaró el presidente José Miguel Castro, en una repetición del episodio ocurrido en octubre.

La Cámara de Diputados protagonizó este martes un nuevo episodio de bochorno interno tras fracasar nuevamente una sesión por falta de quórum.

Tal como ocurrió en octubre pasado, la Sala no consiguió reunir los 50 parlamentarios mínimos requeridos para iniciar el trabajo legislativo, lo que obligó a suspender la cita matinal convocada para las 10:00 horas.

Según fuentes de Radio Bío Bío, la ausencia fue masiva, al punto de que en los primeros minutos resultó evidente que no se alcanzaría el número necesario. Tras el procedimiento reglamentario de verificación, el presidente de la Corporación, José Miguel Castro, declaró la falta de quórum luego de 15 minutos de espera, dando por fracasada la sesión.

Una de las ausentes fue la diputada PC Alejandra Placencia, quien según fuentes de El Mostrador, sufrió un choque camino al Congreso. Pero hay otros que no han emitido justificación y tienen 3 días para hacerlo.

Debido a la suspensión, citaron una sesión para la tarde.

La jornada consideraba en su tabla proyectos de alto interés público: la discusión sobre la ley de seguridad municipal y la iniciativa que busca establecer la exención del pago de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda. Ninguno de ellos pudo avanzar debido a la inasistencia de los legisladores tras el fin de semana largo, que ya había generado alertas por la baja participación anticipada.

La lista de los presentes

El listado de los que asistieron esta jornada fueron los siguientes:

1) José Miguel Castro
2) Camila Flores
3) Cristian Tapia
4) Eric Aedo
5) Roberto Celedón
6) Lorena Pizarro
7) Boris Barrera
8) Sergio Bobadilla
9) Héctor Ulloa
10) Renzo Trisotti
11) Erika Olivera
12) Flor Weisse
13) Francisco Undurraga
14) Álvaro Carter
15) Gaston Von Mühlenbrock
16) Christian Moreira
17) Harry Jurgüensen
18) Pamela Jiles
19) José Meza
20) Sofía Cid
21) Patricio Rosas
22) Rubén Oyarzo
23) Enrique Lee
24) Andrés Longton
25) Miguel Mellado
26) Jorge Rathgeb
27) Hernán Palma
28) Marcos Ilabaca
29) Diego Schalper
30) Daniela Serrano
31) Bernardo Berger
32) Juan Carlos Beltrán
33) Miguel Ángel Becker
34) Ximena Ossandón
35) Leonardo Soto
36) Carlos Bianchi
37) Guillermo Ramírez
38) Luis Fernando Sánchez
39) Marisela Santibañez
40) Felipe Camaño
41) Francesca Muñoz
42) Maite Orsini
43) Felix Bugüeño
44) Gonzalo Winter
45) Juan Manuel Fuenzalida
46) Marco Antonio Sulantay
47) Gustavo Benavente
48) Andrés Célis

El resto deberá presentar sus excusas para evitar multas cercanas a los 160 mil pesos.

