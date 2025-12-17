Lista para ser formalizada: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos en contra de Vivanco

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, habilitando así el antejuicio necesario para que la Fiscalía formalice la investigación penal en su contra.

La decisión fue adoptada por la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Fernando Carreño, Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama, quienes concluyeron que se cumplen los requisitos legales para avanzar en la causa.

Según el fallo, existen “indicios graves, precisos y concordantes” de que Vivanco, “prevaliéndose de su rol como ministra de la Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas” de parte de abogados vinculados a la empresa chileno-bielorrusa CBM, con el objetivo de favorecer sus intereses en el litigio que sostenía con Codelco durante los años 2023 y 2024.

El tribunal sostuvo que la exmagistrada habría concurrido con su voto en resoluciones que beneficiaron a la empresa, “no inhabilitándose, debiendo hacerlo”, pese a mantener una relación previa con los representantes legales involucrados. Asimismo, se señala que los dineros habrían sido recibidos “con infracción al principio de probidad administrativa y a sus deberes de inhabilitación”.

La resolución agrega que las sumas percibidas habrían sido utilizadas “conociendo su origen ilícito”, mediante mecanismos destinados a “ocultar y disimular su origen”, lo que se vincula con los distintos capítulos de la acusación levantada por el Ministerio Público.

Además, el fallo recoge antecedentes expuestos en el informe de la Comisión de Ética, que detectó irregularidades en la tramitación de causas en las que participó Vivanco durante el conflicto judicial entre CBM y Codelco.

En conclusión, la Corte determinó que existen “evidencias serias, graves y plausibles”, por lo que declaró admisibles todos los capítulos de la querella, permitiendo que la Fiscalía formalice la investigación y solicite eventuales medidas cautelares personales contra la exministra.