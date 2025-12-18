¿Una menos para el gabinete? Rosanna Costa descarta asumir como ministra de Hacienda de Kast

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, salió a despejar las versiones que la ubicaban como una eventual carta para el Ministerio de Hacienda en un futuro gobierno de José Antonio Kast, descartando de plano esa posibilidad.

Consultada por los rumores, la economista fue enfática en señalar que no está en sus planes abandonar el instituto emisor. “Mi compromiso es abordar los desafíos en el período que yo tengo en la presidencia del Banco, hasta febrero de 2027”, afirmó, recalcando que se trata de una etapa “muy importante” y “muy desafiante” para la institución.

Costa asumió la presidencia del Banco Central el 3 de febrero de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el organismo desde su creación.

Su nombramiento fue realizado por el entonces Presidente Sebastián Piñera, tras la salida de Mario Marcel, quien dejó el cargo para asumir como ministro de Hacienda en el actual gobierno.