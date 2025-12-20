Sumario sacude otra vez al Poder Judicial por venta de software exclusivo a tribunales extranjeros

Un sumario reservado investiga la venta de un software diseñado para uso exclusivo del Poder Judicial chileno a tribunales extranjeros, operación que habría sido gestionada por una jefatura de la CAPJ, hoy suspendida de sus funciones.

Inicio de un sumario administrativo reservado

El Poder Judicial instruyó un sumario reservado contra una jefatura de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) por la venta de un software diseñado exclusivamente para uso interno del sistema judicial chileno a tribunales extranjeros , conducta que está siendo investigada por posibles irregularidades.

La pesquisa —liderada por la ministra de la Corte Suprema María Cristina Gajardo — apunta al jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, Mario Lara Orellana , quien fue suspendido de sus funciones mientras avanzan las diligencias administrativas .

La acusación interna se centra en que Lara habría gestionado la transferencia del software fuera del ámbito chileno —especialmente al Poder Judicial de República Dominicana — y que podría haberse quedado con los recursos obtenidos por esa operación, lo que configura un potencial caso de mal uso de bienes institucionales.

La investigación también revisa si viajó a Centroamérica acompañado por su esposa , funcionaria que se encontraba con licencia médica, lo que genera cuestionamientos adicionales sobre la utilización de recursos y justificación de viajes en el marco de sus funciones.

Este sumario se suma a una crisis más amplia en el Poder Judicial, marcada por casos de corrupción de alto impacto como el desplome del caso Muñeca Bielorrusa y acusaciones constitucionales contra ministros, lo que intensifica los cuestionamientos a la probidad, control interno y gobernanza de la institución.