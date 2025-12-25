Publicidad
Presidente electo Kast recuerda a fuerzas de seguridad en su saludo navideño PAÍS

Presidente electo Kast recuerda a fuerzas de seguridad en su saludo navideño

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

En su saludo de Navidad, José Antonio Kast destacó a quienes siguen trabajando en estas fechas. “Muy especialmente, a quienes no pueden estar con los suyos”, dijo, agradeciendo a Fuerzas Armadas, policías, Gendarmería, Bomberos y personal de salud.

José Antonio Kast envió un saludo de Navidad y tuvo un especial reconocimiento para quienes trabajan durante estas fechas. “Muy especialmente, a quienes no pueden estar con los suyos”, escribió, agradeciendo su labor. En Instagram reforzó un mensaje de unidad: “Cuando caminamos juntos… somos más fuertes como país”.
El Presidente electo José Antonio Kast envió su saludo navideño poniendo especial énfasis en quienes continúan desempeñando funciones durante las festividades de fin de año.

A través de un mensaje publicado en X, destacó a aquellas personas que no pudieron pasar la nochebuena junto a sus familias, mencionando a las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, Gendarmería, Bomberos y funcionarios de la salud.

“Un saludo a todos los que en esta nochebuena celebran la Navidad. Muy especialmente, a quienes no pueden estar con los suyos”, escribió, agregando un reconocimiento directo:
“Gracias por su esfuerzo”.

Además, el mandatario electo difundió un segundo saludo en Instagram, donde reforzó un mensaje centrado en la unidad y el cuidado colectivo. “Cuando caminamos juntos, cuando nos cuidamos y nos respetamos, somos más fuertes como país”, señaló, deseando también una “muy Feliz Navidad” a las familias chilenas.

En esa publicación Kast apareció junto a su esposa, María Pía Adriasola, quien se espera asuma el rol de primera dama una vez que comience el nuevo Gobierno el 11 de marzo.

