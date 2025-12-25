Presidente electo Kast recuerda a fuerzas de seguridad en su saludo navideño
En su saludo de Navidad, José Antonio Kast destacó a quienes siguen trabajando en estas fechas. “Muy especialmente, a quienes no pueden estar con los suyos”, dijo, agradeciendo a Fuerzas Armadas, policías, Gendarmería, Bomberos y personal de salud.
El Presidente electo José Antonio Kast envió su saludo navideño poniendo especial énfasis en quienes continúan desempeñando funciones durante las festividades de fin de año.
A través de un mensaje publicado en X, destacó a aquellas personas que no pudieron pasar la nochebuena junto a sus familias, mencionando a las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, Gendarmería, Bomberos y funcionarios de la salud.
“Un saludo a todos los que en esta nochebuena celebran la Navidad. Muy especialmente, a quienes no pueden estar con los suyos”, escribió, agregando un reconocimiento directo:
“Gracias por su esfuerzo”.
Un saludo a todos los que en esta Nochebuena celebran la navidad. Muy especialmente, a quienes no pueden estar con los suyos, a nuestras FFAA, Carabineros, PDI, Gendarmes, Bomberos, funcionarios de la Salud y a todos quienes siguen trabajando por Chile. Gracias por su esfuerzo !! pic.twitter.com/YFLRiEo0Nk
— José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) December 25, 2025
Además, el mandatario electo difundió un segundo saludo en Instagram, donde reforzó un mensaje centrado en la unidad y el cuidado colectivo. “Cuando caminamos juntos, cuando nos cuidamos y nos respetamos, somos más fuertes como país”, señaló, deseando también una “muy Feliz Navidad” a las familias chilenas.
En esa publicación Kast apareció junto a su esposa, María Pía Adriasola, quien se espera asuma el rol de primera dama una vez que comience el nuevo Gobierno el 11 de marzo.