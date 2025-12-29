Incendio forestal moviliza a 12 compañías de Bomberos en sector San Carlos de Apoquindo

Un incendio forestal fue declarado la tarde de este lunes en el sector de San Carlos de Apoquindo y Camino Las Flores, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. La emergencia fue reportada a las 15.11 horas y, debido a su magnitud, escaló a una tercera alarma de incendio forestal, lo que motivó un amplio despliegue de equipos de emergencia.

En el lugar trabajan 12 compañías de Bomberos, con un total de 14 máquinas despachadas para el combate del fuego. Según información bomberil, una de las principales dificultades ha sido asegurar un flujo constante de agua, debido a que los grifos se encuentran a una distancia considerable del foco del incendio. Para reforzar las labores, la Municipalidad de Las Condes envió equipos de Emergencias, Seguridad y Tránsito, además de camiones aljibes.

De acuerdo con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las llamas han afectado hasta ahora una superficie aproximada de dos hectáreas, consumiendo principalmente pastizales en las cercanías del estadio Claro Arena. Desde las autoridades se precisó que el recinto deportivo no ha resultado dañado y que la situación continúa siendo monitoreada mientras avanzan las labores de control del siniestro.