Miembro de la “familia militar” y fotógrafo de Lavín: las claves de Cristián Valenzuela

Calificado por Gloria Naveillán como el “Rasputín” del Presidente electo, Valenzuela es hijo de un militar entrenado en la Escuela de las Américas. Inició su carrera en la campaña de Joaquín Lavín, luego se consolidó en la Fundación Jaime Guzmán y estrechó lazos con J. A. Kast en el Congreso.

Inicio político y Fundación Jaime Guzmán : Cristián Valenzuela comenzó su carrera política en la campaña presidencial de Joaquín Lavín (2005), ingresó luego a la Fundación Jaime Guzmán como investigador legislativo y desde allí estrechó su vínculo con José Antonio Kast, participando como asesor en la acusación constitucional contra Yasna Provoste (2008).

Ruptura con la UDI y consolidación con Kast : Tras tensiones entre el sector gremialista duro y la UDI, y el alejamiento de Kast del partido en 2016, Valenzuela dejó la fundación y pasó a integrar el proyecto político del hoy Presidente electo, acompañándolo en sus tres campañas presidenciales.

Rol en el Partido Republicano: Desde 2022 fue director ejecutivo de Ideas Republicanas, con influencia en la coordinación programática, legislativa y comunicacional del partido, lo que generó apoyos y críticas internas por su estilo de supervisión y conducción política.

Desde 2022 fue director ejecutivo de Ideas Republicanas, con influencia en la coordinación programática, legislativa y comunicacional del partido, lo que generó apoyos y críticas internas por su estilo de supervisión y conducción política. Origen familiar y posicionamientos públicos: Proviene de una familia militar, estudió en un colegio vinculado a las Fuerzas Armadas y su padre fue oficial del Ejército con paso por la Escuela de las Américas; públicamente ha buscado desmarcarse de la figura de Pinochet y ha expresado posturas duras en materias de orden público y seguridad. Este es un resumen de los principales ejes del reportaje del periodista de la Unidad de Investigación de El Mostrador Claudio Pizarro; para conocer el detalle, el contexto y los antecedentes completos, lee la nota íntegra en este enlace.