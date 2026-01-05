Kast será proclamado este lunes como Presidente electo por el Tricel

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, será proclamado este lunes como Presidente electo de Chile por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), tras imponerse en la segunda vuelta celebrada el 14 de diciembre.

En ese balotaje, el exdiputado obtuvo el 58,16% de los votos, equivalente a 7,2 millones de sufragios, el porcentaje más alto registrado desde 1989. La elección lo enfrentó a Jeannette Jara, en el marco del Pacto Unidad por Chile.

La ceremonia de proclamación está fijada para las 12:00 horas en la sede del Tricel, en Santiago. Al día siguiente, el Presidente electo sostendrá una reunión con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), principal gremio empresarial del país.

Posteriormente, Kast viajará a Perú para reunirse con el presidente interino José Jerí, con quien ya sostuvo un diálogo telefónico el domingo, en el que abordaron la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos.

La administración del líder republicano en La Moneda comenzará el 11 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el 11 de marzo de 2030, fecha en la que deberá realizarse la investidura de su sucesor.