Giro en la trama: Bancada UDI no presentará acusación constitucional contra ministra Aguilera

Pese a que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no renunció tras el ultimátum fijado por la UDI, este martes la bancada confirmó que no avanzará con la acusación constitucional anunciada la semana pasada. En su lugar, los legisladores optarán por impulsar otras acciones, como la creación de una Comisión Especial Investigadora.

El cambio de escenario se produce luego de que, el viernes, los diputados UDI Jorge Alessandri y Daniel Lilayú advirtieron que presentarían una AC si Aguilera no dejaba el cargo. Sin embargo, la secretaria de Estado descartó cualquier trato preferente en la cirugía de su madre, negó haber ejercido influencias y reafirmó que no renunciaría, contando además con el respaldo del Gobierno.

Desde la UDI, el jefe de bancada Henry Leal sostuvo que existen antecedentes para impulsar una acusación constitucional, pero que los tiempos legislativos no permiten concretarla. Señalando que restan solo cuatro semanas legislativas antes del receso de febrero, agregando que a la ministra “la está salvando la contingencia”, en alusión a la situación en Venezuela.

Mientras que desde Renovación Nacional llamaron a actuar con cautela. El jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum, afirmó que es necesario esperar a que se determine si existió o no una falta a la probidad antes de avanzar en responsabilidades políticas.

Desde el oficialismo, en tanto, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, valoró la decisión de la UDI y sostuvo que actualmente no existen antecedentes suficientes para sustentar una acusación constitucional. A su vez, el presidente de la comisión de Salud de la Cámara, el diputado del Frente Amplio Patricio Rosas, confirmó que este martes solicitarán nuevos antecedentes para oficiar y posteriormente citar a la ministra a la instancia.

Pese a desistir de la acusación por ahora, desde la UDI advirtieron que, si surgen nuevos antecedentes en marzo, con el nuevo período legislativo, harán valer las responsabilidades políticas de la ministra Aguilera.