Funcionario del GORE Biobío fue detenido cuando se disponía a conducir en estado de ebriedad

Un funcionario del Gobierno Regional del Biobío fue detenido la madrugada de este martes en el centro de Concepción, luego de ser sorprendido cuando se disponía a conducir su vehículo en evidente estado de ebriedad. El procedimiento se concretó cerca de las 1:30 horas a las afueras de la Gobernación Regional, tras una alerta entregada por guardias de seguridad a personal de Carabineros que se encontraba de punto fijo en el lugar.

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró cuando el carabinero de turno fue advertido por personal de seguridad sobre la presencia de un funcionario del Gobierno Regional que abandonaba el edificio en condiciones incompatibles con la conducción.

El capitán de la Primera Comisaría de Concepción, Jhonatan Jiménez, explicó los detalles del procedimiento y el momento de la detención: “Personal de servicio nocturno de esta comisaría, aproximadamente a las 01:30 de la madrugada, proceden a la detención, en el frontis de la Gobernación Regional, de una persona de sexo masculino que se disponía a conducir su automóvil particular en evidente estado de ebriedad”.

El oficial agregó que la situación quedó al descubierto gracias al aviso oportuno del personal de seguridad del recinto público: “Esta situación quedó en evidencia cuando el carabinero que se encuentra de punto fijo fue alertado por los guardias de seguridad, quienes le manifestaron que había un funcionario del Gobierno Regional que salía de las dependencias en estado de ebriedad y que se disponía a manejar su vehículo”.

El funcionario fue detenido en el lugar y el procedimiento quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.