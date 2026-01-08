Incendio forestal: Lonquimay entra en Alerta Roja ante latente amenaza a Reserva Alto Bío Bío

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Lonquimay, en la Región de La Araucanía, debido a un incendio forestal que, si bien afecta una superficie reducida de bosque nativo, representa una amenaza inminente para el Área Silvestre Protegida en los límites de la Reserva Alto Bío Bío.

Según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio afecta actualmente a cerca de 0,01 hectáreas de bosque nativo, sin que hasta ahora se registren daños directos en la Reserva Alto Bío Bío. No obstante, el organismo advirtió que la cercanía del fuego con el área protegida eleva el nivel de riesgo.

En ese contexto, Senapred decretó la Alerta Roja de manera preventiva, con el objetivo de disponer de todos los recursos disponibles, tanto aéreos como terrestres, para una eventual emergencia mayor y permitir una respuesta inmediata ante un posible avance de las llamas.

#SenapredLaAraucanía Se declara Alerta Roja para la comuna de Lonquimay por incendio forestal.https://t.co/aF1GOfeumo pic.twitter.com/eUHOBg5pCO — SENAPRED (@Senapred) January 8, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han actualizado la información sobre la evolución del incendio, aunque no se descarta que la situación pueda empeorar, considerando las condiciones del terreno y el potencial impacto en el ecosistema protegido.