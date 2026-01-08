Kast se pone fecha límite: confirma que el 20 de enero presentará su gabinete

El Presidente electo, José Antonio Kast, participó en un encuentro organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), instancia en la que confirmó que el próximo 20 de enero dará a conocer a los integrantes de su gabinete de ministros, además de delinear los principales ejes de su futuro gobierno.

En la actividad titulada “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”, Kast ofreció un discurso de cerca de 50 minutos, centrado en responder a las inquietudes del mundo empresarial y en marcar diferencias con la actual administración.

“El día 20 de enero vamos a confirmar a quienes van a formar parte del gabinete. Ahí van a saber si hay biministros, triministros y más. O quizás no”, adelantó.

El anuncio se produce en medio de la expectación por la conformación de su equipo ministerial, proceso en el que ya han comenzado a circular nombres como Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Poduje.

Durante su intervención, Kast también se refirió a las complejidades que asumirá su gobierno a partir del 11 de marzo, apuntando a factores previos a su futura gestión. “Como ha sido la pandemia, el uso de los recursos frente a una pandemia, un estallido y dos procesos constituyentes, es una etapa que se caracterizó lamentablemente para nuestro país por la improvisación, la incertidumbre y la renuncia a gobernar con realismo”, señaló al inicio de su exposición.

Lo primero que necesitamos hoy día es hablar con claridad. Cuando hay incertidumbre, cuando hay improvisación, cuando no se ve la realidad, tenemos que hablar con claridad”, agregó.

En una crítica directa al actual Ejecutivo, el presidente electo cuestionó proyectos clave impulsados por el gobierno, como la tramitación “acelerada” del Financiamiento para la Educación Superior (FES), el proyecto de sala cuna y la discusión “a última hora” del reajuste al sector público.

“Tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”, afirmó.

Adicionalmente, Kast hizo referencia al video en que aparece junto al presidente argentino, Javier Milei, y al símbolo de la “motosierra” asociado a su gestión. “Fue bonita la motosierra. Pero nosotros no usamos motosierras (…) Creo que uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo a la realidad de cada país”, sostuvo.