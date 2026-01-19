Presidente Boric e incendios forestales: “El desempeño de la noche fue mejor que lo proyectado”

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la grave situación que enfrenta la zona centro-sur del país producto de los incendios forestales, particularmente en la región del Biobío, donde el fuego ha provocado víctimas fatales, miles de damnificados y una extensa superficie quemada.

A través de una publicación en la red social X, el Mandatario sostuvo que “el desempeño de la noche fue mejor que lo proyectado”, en referencia al trabajo desplegado por los equipos de emergencia durante la madrugada. Sin embargo, advirtió que el escenario sigue siendo delicado, ya que las condiciones meteorológicas previstas para este lunes no son favorables y podrían generar reactivaciones de focos.

En ese marco, Boric aseguró que el Ejecutivo se mantiene en coordinación directa con alcaldes y gobernadores, con todas las instituciones del Estado desplegadas en terreno para enfrentar la emergencia y proteger a la población.

Según el último balance entregado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, los incendios forestales han dejado hasta ahora 19 personas fallecidas, más de 600 personas albergadas y sobre 1.500 damnificados a nivel regional, cifras que dan cuenta de la magnitud del desastre.

En relación con la superficie afectada, el director regional de Conaf Biobío, Esteban Krause, informó que los megaincendios ya superan las 20 mil hectáreas consumidas por el fuego. Tras el Cogrid regional, detalló que los dos principales focos corresponden a Trinitarias, con 14.187 hectáreas afectadas, y Rancho Chico, con 6.154 hectáreas.

No obstante, la mayor preocupación de las autoridades sigue siendo el incendio Penco–Lirquén, debido a su cercanía con sectores poblados. “Hemos generado una estrategia orientada a salvar vidas, infraestructura y viviendas principalmente”, explicó Krause, subrayando la coordinación público-privada en el combate de las llamas.

En esa línea, precisó que Forestal Arauco trabaja en la construcción de una línea de contención por el sector oriente del incendio, mientras brigadas de Conaf operan por el flanco oeste, hacia el mar, con el objetivo de evitar que el fuego avance hacia nuevas zonas habitadas.