Gobernador Orrego: “Nueva Plaza Baquedano es la joya de la corona y estará lista a fines del verano”

A fines de febrero o inicios de marzo se espera inaugurar la nueva Plaza Baquedano, tras las remodelaciones realizadas en el marco del proyecto Nueva Alameda. Así lo confirmó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien abordó los avances de esta emblemática iniciativa regional.

Cabe recordar que durante los últimos meses se han ejecutado diversas intervenciones, entre ellas, la habilitación de ciclovías, la plantación de más de 400 árboles y los preparativos para la instalación del monumento a Gabriela Mistral, junto con el retorno de la estatua del general Baquedano.

En conversación con El Mostrador, Orrego también se refirió a sus expectativas sobre el próximo Gobierno en materia de gestión en seguridad pública, destacando la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad, aunque expresó reparos, particularmente por la superposición de roles entre seremis, delegados presidenciales y gobernadores regionales.

“Lo que está pendiente, y lo que yo le pediría al próximo Gobierno del Presidente Kast, es que se acelere el proyecto de ley que reconoce el rol de los gobiernos regionales en materia de prevención del delito”, dijo.

Respecto de las investigaciones que enfrenta en su contra, Orrego rechazó las acusaciones, tanto en el proceso de destitución ante el Tricel –impulsado por consejeros republicanos– como en la solicitud de desafuero vinculada al caso ProCultura.

Sostuvo que las tesis del Ministerio Público han sido descartadas por distintas instituciones, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Corte de Apelaciones, y aseguró que su administración ha fortalecido los controles internos del Gobierno Regional (Gore). Finalmente, calificó estas acciones como un intento de aprovechamiento político y afirmó que, pese a ello, está disponible para colaborar con la próxima administración.

“Espero que el nuevo Gobierno, ya que los republicanos van a estar en el Gobierno, dediquen su tiempo no a tratar de tumbar administrativamente a un gobernador democráticamente electo, sino que a gobernar y ojalá a colaborar”, declaró.

-A fines de 2025 usted señaló que Plaza Baquedano llevaba más de un 80% de avance. ¿Cuánto falta para su inauguración?

-La verdad es que está bastante bien, ya estamos en un 90%, está construido todo lo que se ha denominado “la gran plaza cívica”. Es un lugar que va a duplicar la cantidad de árboles, pues pasamos de 192 a cerca de 425 árboles de gran tamaño en el lugar. Ya se está instalando el monumento a Gabriela Mistral, se está reparando el plinto, para que vuelva Baquedano, y ya están casi habilitados los cruces entre el Parque Bustamante, el Parque Balmaceda y el Parque Forestal.

La idea de este espacio siempre fue pasar de una rotonda simbólica a una plaza cívica emblemática, que conecte no solamente estos tres parques, sino que este es un lugar bastante emblemático de la ciudad, por la gran conexión.

Además, se acaba de inaugurar la Sala Sinfónica de la Universidad de Chile, en Vicuña Mackenna, viene la nueva Línea 7 del metro, se está reactivando el barrio. Entonces, creemos que va a ser un gran aporte, no solamente al proyecto Nueva Alameda, que es como la joya de la corona, sino que a toda la ciudad de Santiago.

-¿Cuándo deberíamos ver eso inaugurado?

-Yo hubiera esperado que en enero, lamentablemente hubo un problema con unas matrices de Aguas Andinas, así que es muy probable que a fines de febrero o principios de marzo estaremos inaugurando ya oficialmente la nueva plaza.

Ojo, que este es un componente de todo el proyecto Nueva Alameda, si tú revisas las ciclovías están 100% listas. No la hemos inaugurado solamente porque falta cerrar algunos contratos, pero está prácticamente lista: una ciclovía de alto estándar y emblemática para la ciudad. Se han plantado cerca de tres mil árboles en la Alameda, hemos limpiado todas las fachadas y los monumentos. En fin, el proyecto sigue avanzando, pero, claro, la nueva Plaza Baquedano es la joya de la corona y esperamos que esté lista a fines del verano.

-¿Cuáles son las etapas que siguen del proyecto macro en general?

-Lo que viene ahora son fundamentalmente temas de espacio público. Por ejemplo, se va a remodelar completamente el paso de Lira, se va a hacer un cruce de superficie frente a la Universidad Católica, lo mismo en Matucana, frente a la Estación Central, lo mismo frente al hospital Teletón. Es decir, se van a hacer cruces nuevos en la Alameda, que obviamente van a garantizar mejor la seguridad de los peatones.

También vamos a remodelar algunos espacios públicos. Donde parte la plaza Tocornal, en Diagonal Paraguay, se va a remodelar completamente, también con un acceso hacia el sector de Santa Lucía. En definitiva, ya hecha la gran inversión, que es la recuperación de todas las fachadas y los monumentos, la ciclovía y también el componente de Plaza Baquedano, lo que viene ahora son muchas intervenciones de espacio público.

Nos queda un proyecto que es el más importante del sector poniente, que es el nudo Pajaritos y el Parque Bueras. El parque se está licitando en estos momentos por tercera vez y después, cuando se haga la nueva Ruta 68 hacia Valparaíso, el ingreso a Santiago va a ser subterráneo y se va a recuperar un gran espacio público en la comuna de Lo Prado.

-¿Qué ha sido lo más complejo de liderar en un proyecto de esta envergadura en la Región Metropolitana, posterior al estallido social y pandemia?

-El 2021 teníamos todavía manifestaciones todos los viernes en Plaza Baquedano, entonces proponer recuperar la Alameda, que era un proyecto que habíamos partido en 2014 –recordarás que ahí se hizo el primer concurso internacional y que después, durante el Gobierno del Presidente Piñera, se paralizó–, fue complejo.

Retomar un proyecto antiguo en un contexto de pandemia, más estallido, más presencia de rucos, de comercio ambulante, de una Alameda que estaba irreconocible desde el punto de vista de su vandalización. Yo creo que lo primero fue romper un poco ese escepticismo de que éramos capaces de recuperar esta principal avenida de la ciudad.

Lo segundo fue juntar a los actores. Había que poner de acuerdo a cuatro alcaldes y alcaldesas distintas, entre ellas, Irací Hassler y Evelyn Matthei. No era fácil y no fue fácil. Y también incorporar al Gobierno, porque al final si tú sumas el proyecto va a costar del orden de 125 mil millones de pesos, de los cuales nosotros como Gobierno de Santiago ponemos 15 mil (millones); o sea, había que movilizar gran cantidad de recursos del Estado central.

Y yo creo que la nobleza obliga, si no hubiera sido por el compromiso del Presidente Boric esto no sale, porque él dio la instrucción a sus respectivos ministros de que cada uno, del Ministerio de Obras Públicas, de Transportes, de Vivienda y Ministerio del Interior, se sumaran a este proyecto. Después, sentar a los actores a la mesa fue aún más difícil y eso no fue mérito solamente personal, sino que también una decisión política de parte del Presidente.

Entonces, poco a poco, los barrios arrasados terminaron siendo barrios recuperados para el comercio, para la actividad cultural y también para el encuentro ciudadano. Y ahora se nos viene la segunda versión del “Santiago Te Amo”, que es el 14 de febrero, con motivo de los 485 años de vida de Santiago. Vamos nuevamente a cerrar completamente la Alameda, ya no para una carrera o para una cicletada, sino para un evento cultural masivo y gratuito, que el año pasado congregó a 150 mil personas. Este año creemos que vamos a llegar a más, sin ningún destrozo, sin ninguna vandalización.

-En materia de seguridad, ¿cómo evalúa la interacción con los alcaldes, el Ministerio de Seguridad y su puesta en marcha, a propósito también de las expectativas respecto de quién va a ser el próximo ministro de Seguridad?

-En materia de seguridad, claramente tenemos nueva institucionalidad, tenemos un ministerio que está partiendo. Yo no estuve muy de acuerdo con el diseño institucional territorial; es decir, la creación de Seremis de Seguridad con la mantención de la figura del delegado, más el gobernador. En fin, creo que eso genera algún tipo de problema.

Pero lo que sí valoro es que, con el tiempo, el mundo político nacional se ha dado cuenta del rol fundamental de los actores territoriales, primero de los alcaldes. Hoy día la primera línea de combate contra la incivilidad, contra el delito, la prevención del delito, es en los municipios. Me alegro mucho de que el Congreso y el Gobierno hayan aprobado esta nueva Ley de Seguridad Municipal, que creo que va a ser fundamental.

Lo que falta hoy día es que se reconozca el rol de los gobiernos regionales. Nuestra labor con los municipios es muy de aliados: vehículos de seguridad, cámaras de televigilancia, recambio de luminarias, y eso que estamos haciendo hoy día con los municipios también lo estamos haciendo con las policías. Se vienen 36 radiopatrullas para Carabineros en el mundo rural, un helicóptero antiportonazo, drones, tecnología para la PDI, cuatro cuarteles de la PDI en Pudahuel, San Ramón, Quilicura y Huechuraba. O sea, el Gobierno Regional está jugando un rol súper importante.

Lo que está pendiente, y lo que yo le pediría al próximo Gobierno del Presidente Kast, es que se acelere el proyecto de ley que reconoce el rol de los gobiernos regionales en materia de prevención del delito y nos otorgue una división correspondiente. Se requiere todo el equipo, y los gobiernos regionales estamos poniendo literalmente la billetera donde otros ponen la boca. Estamos invirtiendo en seguridad: solamente en Santiago, 185 mil millones de pesos.

Investigaciones que podrían definir su futuro político

En diciembre de 2025, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) recibió las declaraciones de testigos, tras la presentación del requerimiento de destitución contra Claudio Orrego por parte de consejeros regionales del Partido Republicano, UDI y RN.

El proceso en contra de la autoridad regional se inició en julio pasado, cuando un total de 16 consejeros ingresaron un requerimiento donde lo acusan de notable abandono de deberes y de contravenir el principio de probidad administrativa, solicitud de remoción que apunta a que dos auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) cuestionan una contratación de servicios y acusan descontrol financiero.

En paralelo, Orrego también enfrenta una solicitud de desafuero tras una petición del Ministerio Público, que indaga sus vínculos con el caso ProCultura. La Fiscalía investiga el convenio pactado entre el Gore y la fundación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín para la ejecución del programa de prevención al suicidio “Quédate”, desafuero que finalmente será resuelto en la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de las gestiones de la autoridad regional.

-Respecto del proceso de destitución ante el Tricel y la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía en el marco del caso ProCultura, ¿cómo proyecta el curso de las investigaciones para las etapas que vienen?

-Voy a partir por lo segundo. La principal razón que he invocado al Ministerio Público para solicitar mi desafuero es mi supuesta negligencia en el resguardo de los recursos públicos en el caso ProCultura y el programa “Quédate”, lo que es absolutamente falso.

Lo importante es que en el último tiempo no solamente lo hemos dicho nosotros, sino que lo han dicho varias instituciones. Por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero decretó una multa en contra de la aseguradora Aspor por el no pago de la póliza de seguro, es decir, sí existía una póliza de seguro, la que era por el cien por ciento de los recursos y además era legalmente válida.

Pero no solamente la CMF: el Consejo de Defensa del Estado descartó algún hecho delictivo de mi parte, además nos representa contra la aseguradora Aspor, a lo que se suma que la Corte de Apelaciones de manera unánime rechazó el recurso de ilegalidad de la aseguradora, confirmando la multa y también la obligación de la aseguradora de pagar.

Es decir, toda la tesis del Ministerio Público está hoy día descartada por varias instituciones muy serias y responsables.

En el caso de la destitución es un poco lo mismo, porque uno de los argumentos es el caso ProCultura, además de otros temas que se han presentado, que tienen que ver con la Contraloría, y además de los argumentos que ya le he dado, le puedo confirmar lo que ya le hemos dicho a la Contraloría en un escrito de reconsideración ante muchas de sus observaciones, y le hemos demostrado que este gobernador durante todo este periodo ha creado instituciones que permiten fortalecer los controles internos.

Por ejemplo, todos los gobiernos regionales de Chile tienen carteras que no han sido cerradas, de programas que no se cerraron o que faltó devolver un poco de plata. El 2023, como gobernador, yo creé el Departamento de Normalización y Gestión de Carteras, con lo cual ya hemos normalizado cerca de 14 mil millones de pesos. Eso no lo sabía la Contraloría. Se lo dijimos. Se lo hemos dicho al Tribunal Calificador y, en consecuencia, cuando se analice nuestro caso, se van a dar cuenta de que a las observaciones meramente administrativas de la Contraloría nosotros hemos respondido con acciones concretas y con subsanaciones de fondo.

Y en el caso de ProCultura, además, la Fiscalía ha cometido errores graves, como haber querido discutir esto en Antofagasta, cuando todo decía que había que discutirlo en Santiago y perdió cuatro veces, con costas, el Ministerio Público. Así que el caso es muy débil, tanto a nivel de Ministerio Público como también –para serle franco– de este aprovechamiento político que tuvieron los consejeros republicanos de intentar llegar al Gobierno Regional de Santiago por vía administrativa y no por los votos.

Espero que el nuevo Gobierno de republicanos dedique su tiempo, no a tratar de tumbar administrativamente a un gobernador democráticamente electo, sino que a gobernar y ojalá a colaborar, porque, si algo van a aprender los republicanos que hoy día van a gobernar, es que otra cosa es con guitarra y que se requiere mucha cooperación y mucho trabajo para lograr construir un mejor país para todos. Y en eso van a contar conmigo, a pesar de sus intentos de destituirme en el pasado.