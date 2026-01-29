Exministra Maria Teresa Letelier habría simulado robo de su celular para no entregarlo a Fiscalía

La exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, habría simulado el robo de su teléfono con el fin de no entregarlo a la Fiscalía de Valparaíso, que lo requería en el marco de la investigación por nombramientos judiciales, donde aparece como imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y violación de secretos.

Los hechos se remontan al 29 de octubre de 2025, cuando se le comunicó vía Policía de Investigaciones (PDI) la necesidad de un “requerimiento presencial” para solicitarle la entrega voluntaria de su teléfono y computador. Al día siguiente, Letelier presentó una denuncia por el robo de su móvil ante Carabineros, alegando que entre las 20:30 y 21:30 un hombre en bicicleta se lo sustrajo cuando salió de su departamento a comprar.

Sin embargo, la investigación de la PDI no encontró rastro del asalto después de 43 días. Según una investigación del medio Reportea, que accedió al informe de la indagatoria, Letelier no aparecía en los registros de las cámaras de seguridad del sector en el horario del supuesto hecho.

“Conforme a los antecedentes recopilados durante las indagatorias realizadas, no se ha logrado establecer la efectividad de los hechos denunciados, toda vez que el análisis de las cámaras de seguridad levantadas en el sitio del suceso (…) no es concordante con la dinámica de los hechos vertidos por la víctima en la fecha y horario señalados”, indica el informe de Brigada de Investigación Criminal (Bicrim).

Además, el conserje de su edificio declaró “no haber visto salir ni ingresar a la víctima después de las 19:00 horas“. Aun más, la pesquisa también estableció que el chip de su celular se activó en otro aparato móvil a las 21:58 horas, menos de una hora después de realizada la denuncia. El equipo en el que se instaló el chip aparece bajo el nombre de Bárbara Quintana Letelier, su hija y actual ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Frente a estos antecedentes, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, solicitó y obtuvo autorización del 7° Juzgado de Garantía para allanar el departamento de Letelier. Según el citado medio, la persecutora hizo referencia a otro hecho para ejemplificar la falta de colaboración de Letelier con la indagatoria: aunque en un inicio había autorizado al Ministerio Público para que accediera a los correos electrónicos de su cuenta de Gmail, dijo no recordar su contraseña de esa casilla, y luego se arrepintió.

La diligencia se ejecutó el pasado 14 de enero, donde, según El Mercurio, se requisaron dos aparatos telefónicos, actualmente bajo pericias

María Teresa Letelier, quien se retiró de la Corte Suprema a fines de 2025 por cumplir el límite de edad de 75 años, es investigada en una causa que también involucra al exministro de las cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Poblete, imputado por espionaje ilegal en el marco de la denominada operación “Topógrafo”. En chats de Poblete y de Luis Hermosilla aparecieron rastros de gestiones políticas para su ascenso al máximo tribunal y la ayuda que Letelier le habría brindado, sin inhabilitarse en votaciones a su favor.

La investigación también abarca otros nombramientos, como el del ex ministro Antonio Ulloa, destituido en noviembre de 2025 por su vínculo con Hermosilla. La fiscalía imputa a Letelier por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y violación de secretos, en carácter de reiterados.