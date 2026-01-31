Armando Fernández Larios: el hombre que sabe demasiado

Desde 1987 se encontraba en Estados Unidos, pero cayó detenido en un operativo de ICE. Enfrenta cinco pedidos de extradición desde Chile, incluyendo uno por la investigación relativa al asesinato de la secretaria de Orlando Letelier.

Detención del exagente de la DINA en EE. UU.

Armando Fernández Larios, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue arrestado en Miami por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras décadas viviendo en Estados Unidos, donde estaba desde 1987 y es requerido por Chile por múltiples causas judiciales. Cinco solicitudes de extradición desde Chile

En Chile existen al menos por causas que incluyen su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, entre ellos el asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier y su colaboradora Ronni Moffitt, así como hechos vinculados a la denominada Caravana de la Muerte. Rol en el crimen de Letelier y Moffitt

Fernández Larios desempeñó un papel central en la planificación e inteligencia previa al atentado contra Letelier en Washington en 1976. Fue él quien —junto a otros agentes— obtuvo pasaportes falsos y recogió información sobre los movimientos de la víctima en la capital estadounidense. Negociación para evitar cárcel en Chile

Tras renunciar al Ejército y permanecer en EE. UU., Fernández Larios negoció con las autoridades estadounidenses en 1987 facilitar información sobre el caso Letelier a cambio de evitar la cárcel en Chile y asegurar su estancia en ese país, aunque las causas por otros delitos quedaron pendientes. Reapertura de viejas causas y consecuencias políticas

Su detención reaviva casos del pasado que parecían archivados o estancados, y plantea la posibilidad de que finalmente sea extraditado a Chile para responder por su participación en crímenes de lesa humanidad, lo que traerá a la agenda judicial y política la memoria de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Armando Fernández Larios: el hombre que sabe demasiado