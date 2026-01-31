Derrumbe provocado por las precipitaciones dejó al menos a 20 personas aisladas en Lo Barnechea

A raíz de las precipitaciones registradas la tarde de este sábado, se produjo un deslizamiento de tierra en el sector del Puente Ñilhue, ubicado en el kilómetro 6,7 del Camino a Farellones, en la comuna de Lo Barnechea.

Las lluvias en el sector oriente de la Región Metropolitana han generado remociones de tierra, caída de rocas e inundaciones en distintos puntos de la ruta hacia la montaña.

De acuerdo con información preliminar, el deslizamiento dejó, al menos, 20 personas aisladas. Hasta el momento no se reportan lesionados.

En el lugar, personas que se encontraban en el sector registraron el momento del derrumbe y a los vehículos que quedaron atrapados bajo el barro. El Cuerpo de Bomberos de Santiago despachó seis unidades para asistir a las personas afectadas y realizó un llamado a la precaución, especialmente a quienes se dirigen al sector, debido a la inestabilidad del terreno.

En este contexto, las autoridades y equipos de emergencia se mantienen trabajando en el lugar para monitorear los daños, asistir a las personas aisladas y adoptar medidas que permitan restablecer la conectividad.