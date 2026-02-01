Alud de barro y piedras afectó camino hacia Argentina

Personal de Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores (F), perteneciente a la Prefectura Aconcagua, constató durante la madrugada la ocurrencia de un alud de piedras y barro que se produjo en km. 82 de la Ruta Internacional Los Libertadores, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas que afectaron la media y alta cordillera, ante lo cual los policías efectuando labores de seguridad, además de verificar que los residentes del lugar no se vean afectados.

Cabe indicar que ayer se efectuó el cierre preventivo del paso Internacional Los Libertadores en coordinación con autoridades de la República de Argentina, debido a las condiciones climáticas adversas que se pronosticaban para hoy.