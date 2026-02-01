Investigan homicidio ocurrido esta mañana la cárcel de Valdivia

La Fiscalía Regional de Los Ríos se encuentra investigando un homicidio ocurrido esta mañana, alrededor de las 10 horas, en el módulo 54 del Complejo Penitenciario de Valdivia, hecho que afectó a un interno de 34 años, de nacionalidad chilena. La situación fue informada por Gendarmería a la Unidad de Flagrancia de la fiscalía.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima presenta múltiples heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, además de una lesión penetrante en la tráquea, atribuibles al uso de un arma blanca.

El deceso se produjo en el mismo módulo, activándose los protocolos internos y la comunicación inmediata al Ministerio Público.

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos instruyó diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la PDI para establecer la dinámica de los hechos e identificar al autor de este homicidio.

Además, dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal, para retirar el cuerpo y practicar la autopsia conforme al protocolo de Minessota, una guía internacional de la ONU para investigar muertes de personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.