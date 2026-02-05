Vacantes en tribunales ambientales: Gobierno quita urgencia a nombramientos esperando marzo

El Senado tiene sobre la mesa tres vacantes clave en los tribunales ambientales, pero por ahora todo sigue en pausa. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, sorprendió la semana pasada al retirar las urgencias de los nombramientos durante la sesión especial de sala del 26 de enero de 2026, y pedir que la discusión se deje para marzo. Es decir, las postulaciones siguen vigentes, pero el trámite se demorará.

Los nombres que avanzan son conocidos en el mundo jurídico y ambiental: Andrés Bordalí Salamanca, abogado y profesor de la Universidad Austral, para el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia; Ricardo Pérez Guzmán, doctor en Derecho y relator del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago; y Alejandra Figueroa Fernández, bióloga con experiencia en el Ministerio del Medio Ambiente, también para Santiago.

Estos tribunales no forman parte del Poder Judicial, pero son clave en la resolución de conflictos ambientales y en la judicialización de proyectos de inversión. Ejemplos como el proyecto minero-portuario Dominga muestran su peso: en ocasiones destraban iniciativas, pero en otras pueden complicarlas aún más, al reabrir debates por observaciones ciudadanas.

Cabe mencionar que desde la oposición, especialmente la UDI, se hizo un llamado en enero a la prudencia, denunciando un posible “amarre” en los nombramientos de funcionarios que tomarán decisiones judiciales. En el sector se observa con preocupación que estas designaciones podrían consolidar un sesgo político, dado que los ministros de los tribunales ambientales ejercen sus cargos durante seis años y las propuestas serían afines al gobierno actual.

Pero la polémica no es solo por los nombres, sino por el timing. La Corte Suprema había enviado los oficios al Ejecutivo en enero de 2025 con varias opciones, pero el gobierno recién decidió un año después qué postulaciones enviar al Senado. Algunos cargos, como el del Tercer Tribunal de Valdivia, llevan cinco años vacantes.