Conaf registra récord de expulsiones desde Parques Nacionales de la Patagonia

El 10 de enero de este año nueve turistas israelíes fueron expulsados del Parque Nacional Torres del Paine por fumar en un lugar prohibido. Ese mismo día otros tres turistas, esta vez neerlandeses, también fueron expulsados por el mismo motivo. Cuatro días después, el 14 de enero, un turista francés-israelí fue denunciado por el trabajador de una empresa contratista, que presta servicios en el mismo parque, por estar fumando en medio de un sendero. El último caso sucedió el 15 de enero, cuando un turista israelí también fue detenido por fumar en medio de un sendero.

Desde septiembre de 2025 al jueves de esta semana Conaf ha reportado 14 incidentes de infracciones, los cuales derivaron en la expulsión de 35 turistas desde parques nacionales. La nacionalidad principal de los expulsados es la israelí (17). También hay franceses, estadounidenses, alemanes, neerlandeses, rusos y chilenos. Todas los incidentes ocurrieron en parques de la Región de Magallanes.

Según la Dirección Regional de Conaf de Magallanes, los 14 incidentes mencionados convierten a esta en la temporada con la mayor cantidad de expulsados , y eso que aún faltan varios meses para que acabe el período estadístico. La temporada anterior con más expulsiones fue la de 2022-2023, cuando se registraron 12 medidas de este tipo.

Mauricio Ruiz, director regional de Conaf en Magallanes, sostiene que este aumento de infractores puede estar relacionado con el hecho de que este período se registró un aumento de 13% de visitantes a las Torres del Paine. Eso sí, Ruiz expresa que les llama la atención que “mucha gente ha incumplido algo que es básico, que es no hacer fuego en áreas protegidas, la cual es la amenaza más grande que tienen los parques nacionales”.

Las cifras históricas de expulsados

Después de que un megaincendio quemara 17 mil hectáreas en 2011, un cambio en la legislación permitió realizar expulsiones de los parques contra turistas que no cumplieran las normas. Ese incendio se inició por la irresponsabilidad de un turista, que encendió una fogata con papel higiénico.

Desde 2012 se han decretado 52 medidas de expulsión desde parques en Magallanes, las cuales involucran a 174 personas. Las tres nacionalidades principales de los infractores son: israelíes (53), chilenos (28) y franceses (17). Varios de estos casos se han judicializado y terminado en multas y prohibiciones de reingreso al país.

De hecho, en los dos últimos incidentes ocurridos este año -14 y 15 de enero- a ambos turistas se les aplicaron estos dos tipos de sanciones. En la primera causa el imputado, identificado como Halifa Nevo, debió pagar un millón de pesos en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza. Según los documentos disponibles en el Poder Judicial, el infractor realizó el depósito el 2 de febrero. No podrá ingresar a Chile en un plazo de 12 meses.

En la segunda causa, el imputado -identificado como Ido Krinsky- fue sentenciado a pagar una multa de dos millones de pesos, también a beneficio de los bomberos de la zona. Además se le decretó prohibición absoluta de ingresar a Chile durante el plazo de tres años. El pago de la multa ya se encuentra cumplido.

Carolina Cerda, directora del Programa Ruta de los Parques de Rewilding Chile, sostiene que “hemos sido testigos de diversos comportamientos irresponsables de turistas en áreas protegidas de la Ruta de los Parques de la Patagonia. Gente fumando, ingresando con motos de agua en aguas protegidas, rayando cortezas de alerce milenarios o pinturas rupestres, entre otros”.

Para Cerda, esto no solo daña los frágiles ecosistemas, sino que “también afecta directamente a las comunidades locales y a quienes visitan estos territorios buscando conexión con la naturaleza, silencio y respeto. En definitiva, dañan un destino único a nivel mundial. No es casualidad que hayan sido los propios vecinos y guías locales quienes han denunciado estas conductas. Este gesto demuestra algo fundamental: las comunidades defienden su territorio y no quieren a cualquier tipo de visitante”.

Cabe recordar que cuatro turistas rusos fueron sancionados con la expulsión del país y la prohibición de reingresar por un periodo de cinco años, luego de ser sorprendidos transitando en motos de agua por el río Futaleufú, cauce de agua que tiene una ordenanza municipal que prohíbe el uso de vehículos acuáticos a motor.

Los turistas fueron denunciados por otros ciudadanos que los grabaron. Luego se descubrió que la empresa que organizaba estos tours, Sledext, había realizado anteriormente recorridos en jet sky por Laguna San Rafael y pingüineras de Chiloé. En su página web promociona viajes por Indonesia y Turquía, con valores de hasta 12 mil euros (un poco más de 12 millones de pesos chilenos).

Según la Subsecretaría de Turismo, la empresa no tenía permiso para realizar actividades en Chile ni estaba registrada como operador turístico.

El caso de Pangal Andrade

El jueves de esta semana la Fiscalía de Hualaihué suspendió el procedimiento en contra de Pangal Andrade y otros seis miembros del equipo de su programa televisivo, “El Clan”, después de haber sido formalizados por haber encendido una fogata en el Parque Nacional Hornopirén. El acuerdo para suspender el procedimiento obliga a Andrade a la grabación de cápsulas informativas enfocadas en prevenir incendios forestales y concientizar sobre visitas responsables a parques nacionales. Este contenido deberá difundirse tanto por el programa televisivo, como por las redes sociales de los imputados.

La fiscal de Hualaihué, Nathalie Yonsson, sostuvo que el equipo de “El Clan” ingresó al parque -en marzo de 2025- por un paso no habilitado y encendió una fogata que puso en riesgo el bosque.

Desde Conaf explicaron que además de no encender fuego, los visitantes deben llevarse su basura, no fumar en los lugares prohibidos, no ingresar mascotas (ya que pueden ser vectores de infecciones para la fauna silvestre), no alimentar a la fauna silvestre, no bañarse en zonas no aptas y tampoco se pueden operar drones.

“Se han perdido varios de estos aparatos y caen en los lagos o en cursos de agua, en lugares de difícil acceso, y eso contamina”, explica el director de Conaf en Magallanes, Mauricio Ruiz.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, añadió que otros problemas que se registran frecuentemente son los ingresos de vehículos en zonas no permitidas como dunas o humedales, o lanchas a motor y motos de agua en áreas protegidas: “Los ciudadanos pueden denunciar estas incivilidades, para ayudar a proteger nuestros ecosistemas. Sin duda grabar videos sirve mucho para generar alerta y conciencia ciudadana. Esto nos ayuda a denunciar. Junto con ello, la denuncia formal debe hacerse con Conaf en el caso de los parques nacionales, con carabineros de Chile cuando hay incivilidades mayores, y con las capitanías de puerto cuando se producen en ríos, lagos o en el mar”.