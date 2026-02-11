Llegó la hora de decir adiós: Servel notifica a partidos que se disolverán por no cumplir umbral

El Servicio Electoral (Servel) comenzó esta semana el proceso de notificación a los partidos políticos que serán disueltos por no haber cumplido los requisitos mínimos establecidos por ley en la última elección parlamentaria. El hito que activó el procedimiento fue la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el pasado 4 de febrero, que proclamó oficialmente a los senadores y diputados electos.

La normativa exige que, tras cada elección parlamentaria, los partidos deben obtener al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección de diputados o elegir cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas para mantener su existencia legal.

En los últimos comicios, 13 colectividades no alcanzaron ese umbral: Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Evópoli, Demócratas, Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano, Partido Humanista, Partido de Trabajadores Revolucionarios, Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde Popular y Ecologista Verde.

Fuentes del Servel, según indica el diario La Tercera, señalan que el proceso de notificación podría completarse durante esta semana. Una vez recibida la resolución, las colectividades podrán recurrir ante el Tricel como última instancia para impugnar la decisión.

Evópoli ya anticipó que seguirá ese camino. Su presidente, Juan Manuel Santa Cruz, afirmó al citado medio: “Nuestra interpretación es que cumplimos con los cuatro parlamentarios que exige la ley. En nuestro caso, los diputados Tomás Kast y Jorge Guzmán y dos senadores, Keitel y Cruz-Coke. Por lo tanto, cuando seamos notificados, apelaremos al Tricel”.

La controversia radica en si pueden contabilizarse los senadores electos en 2022 que aún están en ejercicio. El Servel ya fijó su postura en una resolución del Consejo Directivo del 17 de junio de 2025, señalando que “para la determinación de los parlamentarios electos, no se deben sumar los senadores en ejercicio de las regiones que no se renuevan en la elección parlamentaria de que se trate”.

Para enfrentar la apelación, Evópoli fichó al exministro de la Segpres Juan José Ossa (RN), quien asumirá la representación ante el Tricel.

La FRVS también recurrirá. El diputado Jaime Mulet señaló: “Estamos preparados para recurrir al Tricel. Hasta ahora los abogados somos Diego Durán, quien nos ve las cosas legales y yo”.

En el caso del Partido Radical, su presidente Leonardo Cubillos indicó que trabajan en una estrategia jurídica junto a un equipo encabezado por el exsenador Guillermo Vásquez. “Sí es una decisión proceder a la reinscripción o en su defecto si la nueva ley de reforma al sistema político lo permite, la fusión con otro partido”, afirmó.