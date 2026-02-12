Chile arranca 2026 con intercambio comercial récord impulsado por exportaciones de cobre y cerezas

Chile inició 2026 con un intercambio comercial que superó los 18.000 millones de dólares en enero, con lo que registró un récord histórico para el primer mes del año, de acuerdo con cifras difundidas este miércoles por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Señaló que el año arrancó “con el mayor monto en la historia para el primer mes de un año, con valores récords tanto para los envíos no tradicionales como los tradicionales”.

Según el Informe Mensual del Comercio Exterior de Chile, elaborado con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas, el intercambio comercial sumó en enero pasado 18.041 millones de dólares, lo que significó un alza de 3,1% con respecto a igual mes del año anterior.

La Subrei destacó el comportamiento de las exportaciones chilenas de bienes, que sumaron en enero pasado 10.680 millones de dólares, con un crecimiento de 8,5% interanual.

En el análisis por sectores, los envíos de minería totalizaron 5.558 millones, lo que reflejó un aumento de 12,1%, sustentado por las exportaciones de cobre en cátodos y concentrados.

Los otros productos que contribuyeron al incremento de los envíos mineros de enero fueron el oro, el carbonato de litio, el hierro, el concentrado de molibdeno y la plata.

Con ello, la minería justificó por sí sola el 52% de los embarques de Chile.

En tanto, el sector frutícola tuvo en enero exportaciones por 1.771 millones de dólares, lo que representó el 17% de las ventas al exterior del país, encabezados por las cerezas frescas, arándanos frescos y nectarines frescos.

Por su parte, la industria de alimentos obtuvo retornos por 1.318 millones de dólares, empujada por las exportaciones de salmónidos, jurel congelado, puré de tomate, bacalao de profundidad congelado y frutillas (fresas) congeladas.

Los alimentos orgánicos también registraron alzas en sus ventas, mientras que los vinos embotellados sufrieron bajas en sus montos recaudados.

Otros sectores como la manufactura química, maquinarias y equipos, y los servicios anotaron resultados positivos en materia de exportaciones.