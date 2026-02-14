DGAC prohíbe vuelos de drones en sector donde vacaciona José Antonio Kast en Puerto Varas

Prohibición de drones: La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) decretó la prohibición de vuelos de drones (aeronaves pilotadas a distancia) alrededor del Fundo Santa Mónica, en Puerto Varas, donde el presidente electo José Antonio Kast se encuentra de vacaciones.

Zona restringida: La medida establece un radio de un kilómetro como zona de exclusión aérea para este tipo de dispositivos.

Motivo de la resolución: La restricción fue solicitada por el Grupo Guardia de Palacio mediante oficio, con el fin de reforzar la seguridad durante la estadía del mandatario electo antes del cambio de mando.

Estadía del presidente electo: Kast arribó a Puerto Varas junto a su esposa, María Pía Adriasola, para iniciar un período de descanso previo al traspaso presidencial, con permanencia estimada hasta al menos el 17 de febrero.

Características del predio: El fundo incluye construcciones, galpones y viviendas adicionales y está rodeado de vegetación que limita la visibilidad hacia la casa principal.