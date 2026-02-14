Fiesta sin permisos en Bahía Coique se realizó en terrenos de la familia Piñera-Morel

Una fiesta universitaria realizada en Bahía Coique, comuna de Futrono, terminó con un asistente en riesgo vital y abrió cuestionamientos sobre la legalidad del evento, la fiscalización y el uso de terrenos vinculados a la familia del expresidente Sebastián Piñera.

El evento, denominado “Aldea Futrono”, fue promovido por la productora Convocadora como una experiencia para universitarios, con la presentación principal del dúo de cumbia “Amigo de Artistas”. Según antecedentes recopilados por El Desconcierto, la actividad se desarrolló en terrenos pertenecientes a Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., empresa ligada a la familia Piñera-Morel y al family office Odisea.

La madrugada del domingo, tras finalizar el show principal, Ronald González (41), vecino de Valdivia, fue golpeado por tres personas mientras hacía fila en un puesto de comida dentro del recinto. De acuerdo con el relato de una acompañante publicado por The Clinic, la agresión fue rápida y se produjo tras un eventual roce previo con otros asistentes.

La Fiscalía Regional de Los Ríos informó la detención de tres personas por el delito de homicidio calificado frustrado. El Ministerio Público detalló que la víctima presentó politraumatismo, contusiones craneales y torácicas, laceración hepática y múltiples fracturas costales y nasales, permaneciendo internada en la UCI del Hospital Base de Valdivia con riesgo vital.

Evento sin permisos

Según confirmó la Delegación Presidencial Provincial del Ranco al citado medio, la fiesta no contaba con autorización. El proceso administrativo contempló observaciones técnicas de distintos organismos y finalmente se resolvió no otorgar el permiso.

En el Concejo Municipal del 9 de febrero, el alcalde de Futrono, Fernando Flández, señaló que el municipio tampoco otorgó autorización y que se encontraba a la espera de la resolución de la Delegación. Pese a ello, el evento se realizó.

Vecinos del sector afirmaron que el nivel de ruido excedía lo habitual y que, tras llamar a Carabineros, se les indicó que la actividad contaba con permisos, situación que luego fue desmentida por las autoridades administrativas.

Inmobiliaria Arenas Blancas y entorno empresarial

El predio donde se realizó la fiesta figura inscrito a nombre de Inmobiliaria Arenas Blancas S.A. Entre sus representantes legales aparecen Vicente Parodi Cruzat y Andrés Gazitua, este último gerente de administración y finanzas de Odisea.

También se menciona a Nicolás Noguera, histórico administrador de los negocios del family office de la familia Piñera-Morel. En años anteriores, Noguera estuvo vinculado al caso Exalmar, relacionado con la compra de acciones de la pesquera por parte de Bancard —hoy Odisea— mientras Chile y Perú litigaban en La Haya. En 2017 la Fiscalía decidió no perseverar en esa investigación y la Comisión para el Mercado Financiero no aplicó sanciones relevantes.

Asimismo, en la estructura societaria vinculada a estos activos inmobiliarios figuran nombres como Miguel Guerrero y Catalina Lamarca Délano.

En febrero de 2025, la inmobiliaria presentó el proyecto “Nuevo Desarrollo inmobiliario Bahía Coique”, que contempla la construcción de 208 viviendas, iniciativa que recibió observaciones ambientales.

Consultada por El Desconcierto respecto del arriendo del terreno y el conocimiento de la falta de permisos, la inmobiliaria derivó las consultas a la productora.

Convocadora y antecedentes judiciales

La productora Convocadora opera bajo la razón social Inversiones Convocadora RR.PP. SpA, constituida por Florencia Silva Laso y Martín Abogabir Egaña. Este último también participa en sociedades como “Festival Aldea SpA”, utilizada para producir la fiesta en Bahía Coique.

Abogabir mantiene vínculos societarios con “Inmobiliaria y Comercial Diegon Limitada”, junto a su hermano Diego Abogabir Egaña, abogado que ha representado a empresas en litigios financieros, incluyendo el caso Factop.

Entre los antecedentes previos, en 2021 Martín Abogabir enfrentó una querella presentada por el entonces intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, por la realización de fiestas en Zapallar durante la pandemia. En 2022 el Ministerio Público decidió no perseverar por falta de antecedentes suficientes.

También se mencionan sociedades como “Santo Diablo SpA” e “Inversiones Santo Diablo SpA”, actualmente sin actividad registrada.

El citado medio intentó contactar a Martín Abogabir para conocer su versión sobre la realización del evento sin autorización y las medidas adoptadas tras los hechos, sin obtener respuesta.