Cuestionan al Minsal por uso de $370 millones destinados a salud mental tras incendios en Valparaíso

Nuevos cuestionamientos surgieron respecto al uso de recursos comprometidos para la atención de salud mental de los damnificados por el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024. Según antecedentes oficiales, el Ministerio de Salud recibió $370 millones del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) para financiar acciones de apoyo psicosocial durante 2024, pero dichos recursos no se habrían destinado a ese fin.

Según investigó The Clinic, con documentación presupuestaria y registros de ejecución del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, los fondos fueron utilizados principalmente en la compra de insumos clínicos, equipamiento para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU), uniformes, arriendo de equipos informáticos, mantenimiento de equipos y otros gastos operativos vinculados a la red asistencial.

El Fondo de Emergencia Transitorio fue creado mediante la Ley 21.681, publicada en julio de 2024, con el objetivo de financiar la reconstrucción tras la catástrofe, incluyendo explícitamente “acciones y prestaciones de apoyo psicosocial para las personas afectadas”. Sin embargo, según un documento de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la ejecución asociada a los recursos transferidos al Minsal figura con 0% de gasto en iniciativas de salud mental.

Además, las consultas del medio a los municipios de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, confirmaron que no recibieron recursos del FET para programas de apoyo psicológico en sus respectivos centros asistenciales.

La situación se conoce en un contexto donde los indicadores de salud mental en la zona han mostrado un deterioro. Entre 2023 y 2024, las listas de espera en psiquiatría en hospitales de las comunas afectadas aumentaron en un 46,1%, mientras vecinos de sectores damnificados han denunciado que la contención emocional comprometida tras la tragedia no se ha materializado.

Desde el Congreso surgieron críticas por la utilización de los fondos. La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, sostuvo que los recursos asignados con un propósito específico deben emplearse exclusivamente para ese objetivo. “Los destinos de las platas, si se hacen para una cosa tan específica como eso, para eso deben ser. Lamentablemente, esta es una tónica que siempre se repite”, dijo.

En la misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, acusó que “tenían que utilizar ese dinero para dar soporte emocional a las personas afectadas y en su inaptitud terminaron utilizando ese dinero en otras acciones”.

Hasta ahora, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota no ha entregado una explicación pública detallada sobre los criterios que justificaron el uso de los recursos en gastos distintos a los programas de apoyo psicosocial originalmente contemplados por la ley.

El último informe trimestral del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con datos a marzo de 2025, señala que la ejecución global del FET alcanza un 5,6%, lo que ha intensificado las dudas sobre el avance efectivo de las medidas comprometidas tras la emergencia.