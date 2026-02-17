Desmantelan cultivos en O’Higgins y Biobío: son más de 37 mil plantas y 1.279 kilos de marihuana

Un amplio despliegue policial permitió retirar de circulación 37.470 plantas de cannabis sativa y 1.279 kilos de marihuana procesada, equivalentes a 4 millones de dosis, avaluadas en más de $14 mil millones. Los procedimientos realizados en las regiones de O’Higgins y Biobío en el marco del denominado “Plan Cannabis”.

La primera intervención se concentró en sectores de difícil acceso en la comuna de San Fernando, donde equipos territoriales, junto a unidades especializadas, detectaron extensas plantaciones ilegales. En total se erradicaron 37.470 plantas, distribuidas en dos focos distintos. En esas acciones fueron detenidas tres personas vinculadas al resguardo y cultivo.

Durante uno de los procedimientos, individuos que custodiaban el lugar realizaron disparos contra el personal policial, situación que fue contenida sin que se registraran heridos. Al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, dijo ““no estuvo afecto a complejidad, de hecho, quienes estaban en labores de custodia efectuaron disparos contra el personal institucional, los cuales fueron repelidos y se logró la detención de dos de estos individuos”.

En paralelo, otra arista investigativa permitió ubicar y desenterrar 1.279 kilos de marihuana elaborada que según antecedentes reunidos por la Fiscalía, sería trasladada desde la zona norte hacia la Región del Biobío para su comercialización. Con este hallazgo se dio por desarticulada una organización dedicada al traslado interregional de droga.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró los resultados y enfatizó en que el 80% de la droga incautada en el país corresponde a marihuana. La autoridad detalló que la superficie intervenida en O’Higgins equivaldría a seis canchas de fútbol. “No podemos seguir normalizando el consumo de marihuana”, expresó.

Carabineros informó que en los primeros 45 días del año ya se han decomisado cerca de 15 toneladas de droga a nivel nacional, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Además, recordaron que 2025 cerró con un récord histórico de incautaciones.