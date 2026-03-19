Confirman fallecimiento de carabinero baleado en la cabeza en Puerto Varas

El sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla falleció este miércoles luego de permanecer varios días en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en la comuna de Puerto Varas.

El funcionario había resultado gravemente herido el pasado 11 de marzo, cuando realizaba labores de fiscalización a un grupo de personas que se encontraban consumiendo alcohol cerca de la línea férrea.

Durante ese procedimiento fue atacado y recibió un impacto balístico en la cabeza, lo que lo dejó en riesgo vital.

Tras el hecho, Figueroa fue trasladado a un centro asistencial donde permanecía conectado a ventilación mecánica. Con el paso de los días se confirmó que presentaba muerte cerebral, aunque mantenía actividad cardíaca.

El fallecimiento del funcionario fue informado por la Fiscalía Regional de Los Lagos a través de sus redes sociales.

“La Fiscalía Regional de Los Lagos expresa sus más sentidas condolencias a Carabineros de Chile, así como a la familia y compañeros de labores del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla”, señalaron desde el Ministerio Público.

El organismo agregó que el funcionario “cayó en acto de servicio mientras cumplía sus labores en la comuna de Puerto Varas”.

La Fiscalía también manifestó su solidaridad con la institución policial y con los cercanos del carabinero fallecido.

“La partida del funcionario enluta no solo a su institución, sino también a la comunidad a la que servía con compromiso y vocación”, indicaron.

Hasta ahora no se ha informado la detención de personas vinculadas al ataque y las diligencias continúan para dar con el paradero del o los responsables.